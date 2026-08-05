El Gobierno lanzó un curso gratuito de programación: requisitos y cómo anotarse antes del 17 de agosto

El Gobierno nacional abrió la inscripción al curso gratuito y 100% virtual “Algoritmos en Programación”, pensado para personas sin conocimientos previos.

Fechas clave de cursada y fecha límite para inscribirse

Las inscripciones están abiertas y hay tiempo de anotarse hasta el próximo 17 de agosto inclusive.

La capacitación comenzará el 11 de agosto y se extenderá hasta el 21 de septiembre. Al ser una propuesta asincrónica y sin horarios fijos, podés avanzar a tu propio ritmo.

Qué contenidos se enseñan y duración de la capacitación

El programa tiene una duración de 16 horas lectivas centradas en comprender la lógica fundamental de los programas y las aplicaciones.

Aprenderás qué son los algoritmos, cómo se estructuran las instrucciones y cómo se diseñan antes de escribir código. Para obtener el certificado oficial, hay que aprobar la actividad integradora final con un mínimo de 6 puntos.

Quiénes pueden anotarse y requisitos de ingreso

El curso está destinado a cualquier persona interesada en la tecnología, sin importar su nivel de estudios previo ni su experiencia laboral.

Es una alternativa ideal para estudiantes que buscan una salida laboral en desarrollo o análisis de datos, como también para trabajadores que necesitan actualizar sus competencias digitales.

Paso a paso para matricularte con Mi Argentina

Para completar el trámite de inscripción de manera 100% digital, tenés que seguir estos pasos:

Ingresá al portal oficial: accedé al sitio web oficial del Gobierno y buscá la sección de la capacitación.

accedé al sitio web oficial del Gobierno y buscá la sección de la capacitación. Iniciá sesión: seleccioná el botón “Inscribirse” e ingresá con tu CUIL y contraseña de Mi Argentina .

seleccioná el botón “Inscribirse” e ingresá con tu . Confirmá la vacante: hacé clic en la opción “Matricularme” para quedar formalmente inscripto.

Una vez que finalices y apruebes el trayecto, el certificado de aprobación se descarga directo desde la misma plataforma. Además, en el mismo sitio podés realizar de forma complementaria el curso de “Ciudadanía Digital” de 10 horas de duración.