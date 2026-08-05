Atención conductores: en qué casos una multa de tránsito puede ser inválida y cómo reclamar

Si te llegó una notificación por una supuesta infracción de tránsito o exceso de velocidad, no salgas corriendo a pagarla sin antes revisar los papeles.

La legislación exige que las autoridades cumplan una serie de requisitos obligatorios para que la sanción sea legal, por lo que un error en el procedimiento puede invalidar el cobro de la multa.

Verificación de la notificación fehaciente en el domicilio

Toda persona tiene derecho a conocer la imputación en su contra dentro de los plazos legales para poder ejercer su derecho a defensa.

Si la notificación del radar nunca llegó a tu domicilio registrado, llegó fuera de término o tiene fallas formales, este defecto es un argumento central para impugnar el cobro en tu descargo.

Control de homologación del radar y calibración técnica

No cualquier equipo tiene la facultad legal de registrar infracciones y aplicar penalizaciones económicas.

Los cinemómetros deben estar homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y figurar en el Registro Nacional de Cinemómetros Homologados. Si la verificación técnica anual del aparato está vencida, la medición carece de validez legal.

Señalización preventiva obligatoria en las rutas

Los controles de velocidad tienen una función preventiva y de seguridad vial, por lo que no pueden operar de manera oculta o exclusivamente recaudatoria.

El lugar del control debe contar con carteles visibles según el Manual de Señalamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. La ausencia o mala ubicación de las señales de advertencia permite fundamentar el pedido de nulidad.

Competencia de la autoridad y acceso al expediente de pruebas

Es indispensable confirmar si el municipio, provincia o entidad que confeccionó el acta tiene la competencia legal sobre el tramo de la ruta donde se sacó la foto.

Además, como conductor tenés derecho a exigir el acceso al expediente completo para revisar la prueba, solicitando: