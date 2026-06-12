Kicillof no se guardó nada: duras críticas a la gestión de milei durante su visita a pergamino

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes una intensa agenda de actividades en la ciudad de Pergamino, donde aprovechó para lanzar duras críticas al Gobierno nacional y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia generada por las recientes denuncias patrimoniales que lo involucran.

Durante su visita, el mandatario bonaerense sostuvo que el discurso de lucha contra la denominada “casta política”, uno de los ejes centrales de la gestión del presidente Javier Milei, no se condice con la realidad y afirmó que el ajuste impulsado por la administración nacional terminó impactando principalmente sobre los sectores más vulnerables.

“El Gobierno nacional con esa imagen de la motosierra era contra la casta. Nos enteramos todos los días que lo de la casta no salió bien”, expresó Kicillof al referirse a la situación política nacional.

El gobernador aseguró además que las principales consecuencias del programa económico aplicado por la Nación recaen sobre jubilados, trabajadores y provincias. En ese sentido, cuestionó los recortes en materia previsional, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la reducción de transferencias a las jurisdicciones provinciales y las modificaciones en la cobertura de medicamentos para afiliados al PAMI.

“Los jubilados son el principal renglón que recortaron. También afectaron a los docentes al eliminar el Fondo de Incentivo Docente, redujeron recursos para las provincias y aplicaron un fuerte ajuste en áreas sensibles como la seguridad”, sostuvo.

Las declaraciones fueron realizadas durante un acto desarrollado en el Parque España de Pergamino, donde Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; y el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

Refuerzo para la seguridad local

En el marco de la actividad oficial, el gobernador entregó ocho nuevos patrulleros y diez motocicletas destinadas a la Policía Motorizada de Pergamino, equipamiento que permitirá fortalecer las tareas de prevención, patrullaje y respuesta ante emergencias en distintos sectores de la ciudad.

Las nuevas unidades forman parte del plan integral de seguridad que impulsa la administración bonaerense en diferentes municipios de la provincia con el objetivo de ampliar la capacidad operativa de las fuerzas policiales y mejorar la presencia preventiva en las calles.

La agenda también incluyó una recorrida por el nuevo Jardín de Infantes construido por la Provincia en el barrio Kennedy, una obra destinada a ampliar la infraestructura educativa y generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Durante la visita, las autoridades observaron las características del establecimiento, diseñado para brindar un espacio moderno, seguro y adecuado para los niños y niñas de la comunidad educativa de ese sector de Pergamino.

La jornada reunió a funcionarios provinciales, efectivos policiales, docentes, vecinos y representantes de diversas instituciones locales, en una actividad que combinó anuncios vinculados a la seguridad, la educación y la situación política y económica del país.