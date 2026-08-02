Javier milei confirmó que buscará la reelección en 2027 y que ya tiene candidato a vicepresidente

Si querías saber cuáles son las fichas que empieza a mover el Gobierno para el futuro político del país, las definiciones ya salieron a la luz.

El presidente Javier Milei confirmó que buscará la reelección en 2027 y sorprendió al revelar que ya tiene definido a su compañero de fórmula para un segundo mandato.

Confirmación de la fórmula y reserva del candidato a vicepresidente

El Jefe de Estado aseguró que competirá por cuatro años más al frente del Ejecutivo en los próximos comicios generales.

A pesar de confirmar que la decisión sobre su compañero de fórmula está tomada, optó por mantener en reserva el nombre del postulante a vicepresidente.

Reforma al Banco Central como prioridad legislativa

En el plano institucional, la gestión nacional fijó como meta central la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

La iniciativa busca prohibir de forma definitiva la emisión monetaria para financiar el déficit y blindar a las autoridades de la entidad para garantizar la estabilidad económica.

Expectativas de crecimiento e impacto en la economía bonaerense

Respecto de la marcha de la economía, el Presidente proyectó tres años consecutivos de crecimiento apoyados en la desregulación y la baja de impuestos.

Dentro de este esquema, el desarrollo de sectores estratégicos como la energía y la agroindustria resulta clave para impulsar la actividad productiva e industrial en la provincia de Buenos Aires.

Impulso a la eliminación de las PASO y armado territorial

Milei volvió a defender la necesidad de eliminar las elecciones PASO, argumentando que representan un gasto innecesario para las arcas del Estado.

Esta postura presiona sobre el debate político bonaerense, donde el oficialismo nacional busca fortalecer su presencia territorial en los municipios de cara al armado de listas.