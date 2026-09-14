Jumbo tiene un reintegro especial esta semana: cómo recuperar hasta $25. 000 por banco

Esta semana vuelve a activarse una de las promociones más interesantes para quienes hacen compras grandes en Jumbo. El beneficio permite obtener un 20% de reintegro pagando con MODO y tiene una particularidad: el tope se calcula por banco.

Eso puede resultar especialmente útil para familias que concentran una compra mensual importante, aunque existe un monto mínimo que debe cumplirse para ingresar a la promoción.

Antes de ir al supermercado conviene comparar esta alternativa con el mapa de promociones en supermercados de septiembre, ya que el beneficio más conveniente cambia según las tarjetas disponibles.

Qué días funciona el descuento de Jumbo con MODO

La promoción está vigente los martes y jueves hasta el 30 de septiembre de 2026, tanto para compras presenciales como para operaciones online habilitadas.

El reintegro es del 20% y se aplica a pagos realizados mediante MODO con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades participantes.

Para acceder, la compra debe ser de al menos $100.000. No aplica a pagos realizados mediante transferencia desde una cuenta bancaria.

Cuánto devuelve y cuál es el tope

El tope máximo es de $25.000 por banco y por mes.

Una compra de $100.000, que coincide con el mínimo exigido, genera un reintegro de $20.000. Para alcanzar los $25.000 completos, el consumo elegible debe llegar a $125.000.

Compra elegible Reintegro Costo final $100.000 $20.000 $80.000 $110.000 $22.000 $88.000 $125.000 $25.000 $100.000 $150.000 $25.000 $125.000

Una vez alcanzado el tope mensual correspondiente a ese banco, nuevas compras con la misma entidad ya no aumentan la devolución de esta promoción.

Por qué importa que el tope sea por banco

MODO establece el límite de $25.000 por entidad bancaria. Esto diferencia la promoción de otros beneficios que fijan un único tope por usuario independientemente del medio de pago.

La condición no implica que cualquier persona pueda multiplicar automáticamente el reintegro. Cada pago debe cumplir todos los requisitos de elegibilidad y utilizar una tarjeta emitida por una entidad participante.

Además, la cuenta del banco utilizado debe encontrarse asociada a MODO dentro del plazo previsto por la promoción.

Qué forma de pago hay que usar

En las compras presenciales se debe escanear un QR que permita pagar con tarjetas mediante MODO. Para operaciones online, el comercio debe ofrecer el botón de pago de MODO habilitado para tarjetas.

Los pagos realizados directamente con saldo en cuenta o transferencia no forman parte de la promoción.

Otro dato relevante es que el beneficio oficial figura como acumulable con otras promociones, aunque siempre conviene comprobar las condiciones particulares del supermercado y del banco antes de finalizar la compra.

Cuándo se acredita el reintegro

La devolución puede demorar hasta 30 días posteriores a la compra. El dinero se acredita en la cuenta del banco seleccionado para el pago.

Por eso, el descuento no necesariamente se verá reflejado de manera inmediata en el ticket o en el saldo disponible al salir del supermercado.

Cómo organizar la compra para aprovecharlo mejor

El mínimo de $100.000 hace que este beneficio sea más útil para compras grandes que para gastos pequeños. Quien planee utilizarlo puede preparar la lista antes de ir y evitar agregar productos únicamente para superar el monto mínimo.

También conviene controlar cuánto del tope mensual ya se utilizó y revisar otros descuentos del día. INFOZONA mantiene además una guía con promociones bancarias en supermercados para comparar alternativas.