Banco nación confirmó los descuentos en supermercados de septiembre 2026: cómo ahorrar hasta $25. 000 día por día

Si querés reducir el gasto en la canasta familiar, Banco Nación confirmó el cronograma completo de promociones en supermercados para todo septiembre de 2026.

La entidad oficial renovó los beneficios en las cadenas más importantes del país, con ahorros de hasta el 35% y topes de devolución de hasta $25.000 pagando desde el celular con MODO.

Lunes y martes: los primeros beneficios con tope de hasta $25.000 y una opción sin límite

El inicio de la semana llega con alternativas clave para organizar el changuito desde el primer día:

Lunes en ChangoMás: 20% de descuento con tope de $25.000 por mes (compra mínima de $75.000). Para obtener el reintegro total hay que gastar $125.000.

20% de descuento con (compra mínima de $75.000). Para obtener el reintegro total hay que gastar $125.000. Lunes en El Nene: 25% de ahorro con tope mensual de $20.000 . Se alcanza el máximo beneficio con una compra de $80.000.

25% de ahorro con . Se alcanza el máximo beneficio con una compra de $80.000. Martes en Coto: 20% de descuento sin tope de reintegro , exclusivo abonando mediante código QR.

20% de descuento , exclusivo abonando mediante código QR. Martes en Cooperativa Obrera: 20% de rebaja con tope mensual de $15.000 (requiere compra de $75.000 para el máximo).

Miércoles y jueves: descuento del 35% y beneficio especial para compras mayoristas

A mitad de semana sobresale una de las mejores promociones del mes por su porcentaje de devolución:

Miércoles en ChangoMás: 35% de descuento con un tope de $15.000 por semana . Se llega al límite semanal gastando cerca de $42.900.

con un . Se llega al límite semanal gastando cerca de $42.900. Jueves en Mayorista Nini: 20% de descuento sin compra mínima y con tope de $20.000. Se obtiene el tope gastando $100.000.

Viernes, sábados y domingos: promociones para el fin de semana en grandes cadenas

Durante el cierre de la semana y los días de descanso, las opciones de ahorro se multiplican en sucursales físicas y plataformas web:

Viernes y sábados en Día: 20% de descuento con tope mensual de $20.000 y compra mínima de $35.000.

20% de descuento con y compra mínima de $35.000. Viernes a domingos en Disco y Vea: 20% de ahorro con tope de $25.000 por mes y ticket mínimo de $100.000 (reintegro total con $125.000).

20% de ahorro con y ticket mínimo de $100.000 (reintegro total con $125.000). Domingos en ChangoMás Online: 20% exclusivo para la web con tope de $20.000 mensual y compra mínima de $30.000.

Condición obligatoria de pago para acreditar los reintegros

Para hacer efectivas todas estas promociones, el banco exige asociar las tarjetas de crédito o débito a la billetera virtual MODO.

Los pagos deben realizarse escaneando el código QR desde la aplicación para que la devolución del dinero se aplique correctamente en la cuenta.