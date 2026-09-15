Familias endeudadas: el informe del banco nación que revela a quiénes afecta más la mora

Si sentís que llegar a fin de mes y pagar las cuotas se volvió más difícil, los números oficiales lo confirman: el Banco Nación advirtió que los niveles de deudas e irregularidad siguen elevados y no terminan de normalizarse.

A continuación, te mostramos los datos precisos sobre los saldos impagos, las refinanciaciones y los sectores más golpeados por el endeudamiento.

Los jóvenes y las múltiples deudas: los sectores con mayor morosidad

El informe expone que el incumplimiento financiero no afecta a todos los perfiles por igual dentro de la sociedad.

Jóvenes de 18 a 25 años: Registran el nivel de morosidad más alto, alcanzando al 33,4% de los usuarios de este grupo .

Registran el nivel de morosidad más alto, alcanzando al . Múltiples deudores: Quienes operan con 10 o más entidades financieras o prestamistas llegan a una tasa de atraso del 57,6% .

Quienes operan con llegan a una tasa de atraso del . Proveedores no financieros: Las tarjetas de comercios y financieras registran un 32,5% de deudores en irregularidad.

Montos millonarios y saldos en situación irregular

La brecha entre la cantidad de personas afectadas y el monto total de dinero muestra que la mora se concentra en montos chicos.

En las entidades financieras tradicionales, la cartera total llegó a $161,5 billones, con $12,4 billones en situación irregular.

En tanto, en las prestamistas y financieras no bancarias, de un saldo total de $16,3 billones, unos $5,3 billones corresponden a créditos con atrasos.

Diferencias clave: hogares endeudados vs. crédito comercial

El nivel de incumplimiento resulta considerablemente más acentuado en las economías familiares que en el sector empresarial.

Atraso por saldos: La irregularidad representa el 12,94% en la cartera de familias , mientras que en la comercial es solo del 3,55% .

La irregularidad representa el , mientras que en la comercial es solo del . Casi 6 millones de afectados: Sobre un universo de 21,454 millones de deudores familiares, cerca de 6 millones registran atrasos superiores a los 90 días (un 27,9% del total).

Causas del deterioro financiero y señales de alivio

Esta acumulación de compromisos impagos responde a la fuerte expansión del crédito durante 2024 y 2025, sumada a la suba de tasas en el segundo semestre de 2025.

Pese al escenario crítico, el informe del Banco Nación destaca primeras señales de desaceleración en el deterioro.

Factores como la estabilización de la carga financiera y el aumento de las refinanciaciones empiezan a frenar la velocidad de la mora, aunque la entidad aclaró que la normalización aún no está consolidada.