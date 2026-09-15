El plan de cristina kirchner para lanzar su candidatura el 17 de octubre

Si te preguntás si la expresidenta podrá competir en las próximas elecciones, la respuesta sumó un capítulo clave en la arena internacional: su equipo de abogados anunció novedades favorables tras la presentación ante la ONU por la inhabilitación para ejercer cargos.

A continuación, te detallamos las fechas decisivas, quiénes integran la nueva defensa internacional y el fuerte impacto que esto genera dentro de la interna peronista.

Conferencia de prensa y la resolución que se espera en la ONU

La defensa técnica de la ex mandataria convocó a una presentación oficial para dar a conocer los avances del reclamo colectivo.

Anuncio oficial: Realizado este martes por el equipo legal para exponer las decisiones adoptadas por el organismo.

Realizado este por el equipo legal para exponer las decisiones adoptadas por el organismo. Definición en la ONU: Se prevé que durante el mes de octubre de 2026 el Comité de Derechos Humanos resuelva la admisión del caso.

Se prevé que durante el mes de el Comité de Derechos Humanos resuelva la admisión del caso. Expectativa del equipo: Confían en obtener un pronunciamiento y recomendación internacional favorable para revertir la restricción electoral.

Los juristas internacionales que sumó el equipo técnico

Para llevar el caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la defensa sumó nombres de peso en el ámbito jurídico global.

Javier Borrego: Exjuez del Supremo Tribunal de España.

Exjuez del Supremo Tribunal de España. Rafael Valim: Jurista brasileño especializado en lawfare y exabogado de Luiz Inácio Lula da Silva.

Jurista brasileño especializado en lawfare y exabogado de Luiz Inácio Lula da Silva. Carlos Beraldi: Penalista argentino que encabeza la estrategia local de la expresidenta.

La postura de los tribunales argentinos sobre el alcance del fallo

Desde los tribunales locales mantienen una postura firme respecto de la jurisprudencia y la validez de los pronunciamientos externos.

Señalan que un dictamen de la ONU no posee fuerza legal vinculante en el país, amparándose en doctrina de la Corte Suprema.

Dicha jurisprudencia rechaza que existan instancias internacionales que funcionen como un tribunal de alzada sobre fallos dictados por la justicia argentina.

Fecha clave para el anuncio político y la interna del peronismo

Más allá de la discusión técnica en la Justicia, el armado político ya tiene en agenda una fecha emblemática para lanzar la postulación.