Pase libre en peajes por cud: la guía para no pagar en rutas nacionales y tramitar la exención

Si tenés el Certificado Único de Discapacidad y no sabés cómo dejar de pagar peajes cuando viajás, la respuesta es simple: el trámite se realiza de forma digital para vincular el beneficio al vehículo que te traslada.

A continuación, te detallamos los requisitos, la documentación necesaria, los tiempos de aprobación del sistema y dónde reclamar si no te respetan la exención.

A quiénes corresponde el beneficio y qué vehículos alcanza

La exención de pago en peajes es un derecho integral respaldado por la legislación nacional para garantizar la movilidad.

El pase libre se otorga directamente al vehículo que transporta a la persona con discapacidad, por lo que no es obligatorio que la persona sea quien maneje.

Aplica para autos particulares, camionetas, unidades adaptadas y vehículos de traslado, siempre que el titular del CUD viaje en la unidad.

Documentación obligatoria para iniciar la solicitud digital

Para completar el registro ante Vialidad Nacional, es indispensable contar con la documentación en regla de la persona, del conductor y del auto.

De la persona con CUD: Certificado Único de Discapacidad vigente y DNI.

Certificado Único de Discapacidad vigente y DNI. Del vehículo: Cédula verde o azul, patente registrada y seguro obligatorio al día.

Cédula verde o azul, patente registrada y seguro obligatorio al día. Del conductor: DNI y licencia de conducir vigente.

Formulario de registro y plazos de aprobación del trámite

La gestión se realiza completando el formulario digital en la plataforma de Vialidad Nacional, donde se adjuntan los archivos requeridos.

Si la documentación es correcta, el proceso de validación suele avanzar rápido en el sistema.

Sin embargo, la aprobación formal del pase libre puede demorar entre 5 y 30 días; una vez otorgada, la patente queda habilitada para circular sin abonar.

Dónde realizar el reclamo si no aceptan la exención en cabina

Si una estación de peaje en ruta nacional no respeta el beneficio otorgado, podés realizar la denuncia correspondiente por canales oficiales.

El reclamo se canaliza mediante la Secretaría Nacional de Discapacidad (ANDIS), Vialidad Nacional o la Defensoría del Pueblo.

Como medida de resguardo frente a cualquier inconveniente técnico en las barreras, se recomienda llevar siempre en el auto el CUD físico o digital y el DNI vigente.