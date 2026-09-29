Juegos bonaerenses: entre hoy y mañana se define el último interregional rumbo a mar del plata

Los Juegos Bonaerenses 2026 atraviesan una de sus últimas instancias antes del viaje a Mar del Plata. Este martes 29 y miércoles 30 de septiembre se disputa el último Interregional del calendario, una etapa que define nuevas clasificaciones para la Final Provincial.

La sede es Benito Juárez, que recibe durante dos jornadas a delegaciones que llegan después de superar las fases locales y regionales. Para los participantes, es la última barrera competitiva antes de la definición en la costa bonaerense.

La edición 35 tiene una dimensión especialmente amplia: según la organización oficial, hubo más de 500.000 inscriptos y representación de los 135 municipios de la Provincia.

Por qué la instancia de Benito Juárez es clave

El esquema de 2026 distribuyó los Interregionales en ocho sedes. San Fernando abrió el calendario el 7 de septiembre y luego siguieron San Pedro, Pehuajó, Ezeiza, La Matanza, Dolores y Bahía Blanca.

Benito Juárez, con competencias previstas para el 29 y 30 de septiembre, es la última sede de esa serie. En estas semifinales se define qué deportistas y equipos logran avanzar a Mar del Plata.

La etapa es especialmente importante porque reúne a participantes que ya atravesaron dos filtros anteriores. No se trata de la primera clasificación del año, sino del tramo en el que la competencia provincial empieza a quedar concentrada en quienes buscarán medallas en la final.

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Más de 100 disciplinas y categorías diferentes

Los Juegos Bonaerenses no se limitan a los deportes tradicionales. La edición 2026 reúne más de 100 disciplinas deportivas y culturales y comprende distintas categorías.

Juveniles.

Personas Mayores.

Personas con Discapacidad.

Personas Trasplantadas.

Este año también se incorporaron novedades en disciplinas como ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley dentro de las categorías juveniles, además de modalidades intergeneracionales y competencias de atletismo para personas trasplantadas.

Qué viene después de los Interregionales

La próxima gran parada será la Final Provincial en Mar del Plata, prevista para octubre. Allí confluirán los clasificados de las distintas regiones y disciplinas.

La organización todavía tiene que completar el calendario operativo de cada competencia, por lo que para delegaciones y familias será importante seguir las comunicaciones oficiales sobre acreditaciones, escenarios y horarios.

El sitio de Juegos Bonaerenses confirmó que las semifinales interregionales terminan con Benito Juárez y que de allí surgen participantes que avanzan hacia Mar del Plata.

Una competencia que atraviesa toda la Provincia

Uno de los rasgos de los Bonaerenses es su escala territorial. La participación de los 135 municipios hace que cada etapa movilice clubes, escuelas, áreas municipales, familias y delegaciones durante varios meses.

En 2025, la final reunió a miles de participantes y terminó con General Pueyrredón en lo más alto del medallero. La edición 2026 llega ahora al punto en el que empiezan a completarse los nombres que intentarán repetir o cambiar aquella historia.

Entre este martes y miércoles, la atención estará puesta en Benito Juárez: cuando termine la última jornada del Interregional, el mapa de clasificados para Mar del Plata quedará mucho más cerca de completarse.