General Pueyrredón se consagró campeón en la 34° edición de los Juegos Bonaerenses

Ignacio Hernández
General Pueyrredón se consagró campeón en la 34° edición de los Juegos Bonaerenses

Este sábado, tras seis días de intensa competencia, la 34° edición de los Juegos Bonaerenses concluyó en Mar del Plata. La delegación de General Pueyrredón se destacó como la gran protagonista del evento, que incluyó finales en deportes como básquet, handball, rugby, fútbol, vóley y sóftbol, además de premiar a los ganadores de más de 100 disciplinas deportivas y culturales.

El municipio anfitrión logró un total de 36 medallas de oro, 21 de plata y 27 de bronce, superando a Almirante Brown (36-16-9) y Lomas de Zamora (36-14-14) en el podio. Las disciplinas en las que General Pueyrredón se destacó incluyen natación, atletismo, judo, lucha, taekwondo, tenis, róquet, básquet 3×3, futsal y pádel. También hubo representación en deportes adaptados como boccia y goalball, además de actividades culturales como artes plásticas y fotografía.

Banco Provincia lanza descuentos con Cuenta DNI para este lunes 20 de octubre
Mirá también:

Banco Provincia lanza descuentos con Cuenta DNI para este lunes 20 de octubre

Récord de participantes y relevancia nacional

En este año, los Juegos Bonaerenses alcanzaron un récord histórico con más de 480.000 inscriptos, convirtiéndose en la política pública deportiva más significativa del país. Según el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, “cuando un gobierno invierte en deporte también invierte en educación, salud y desarrollo humano. Ese es el camino que defendemos”.

El ministro Andrés Larroque resaltó que mantener los Juegos fue una decisión política del gobernador Axel Kicillof en el contexto de un ajuste nacional, subrayando el compromiso de los intendentes y representantes del deporte de los 135 municipios. “El deporte es una fábrica de comunidad, de generar y fortalecer lazos”, afirmó, recordando que en los últimos diez años se duplicó la cantidad de participantes.

Inclusión, federalismo y fortalecimiento comunitario

Los Juegos Bonaerenses se han consolidado como un evento que promueve la inclusión y la expresión cultural, estimulando la identidad tanto local como provincial. En este sentido, Kicillof destacó que la competencia es una marca registrada de la provincia de Buenos Aires y refleja valores de inclusión y federalismo.

Desde el 13 hasta el 18 de octubre, jóvenes, personas mayores, trasplantadas y individuos con discapacidad compitieron en más de 100 disciplinas, fortaleciendo lazos comunitarios y celebrando el esfuerzo de cada uno de los participantes.

Condenaron a 21 años al policía que mató a Bastian durante un intento de robo en Wilde
Mirá también:

Condenaron a 21 años al policía que mató a Bastian durante un intento de robo en Wilde
ETIQUETAS
Compartir este artículo
camion tren
Impactante accidente ferroviario en Brandsen: un tren que iba a Chascomús colisionó con un camión
Brandsen
feriados argentina
¡Se viene un finde XXL! ¿Cuándo y por qué habrá cuatro días de descanso?
Nacionales
Dia agradable soleado primavera clima
¡A disfrutar al aire libre! Así será el clima del domingo Día de la Madre
Provincia
agrradavle
Avanza la segunda quincena de octubre con días cálidos en la provincia de Buenos Aires
Provincia
Pediatra
Día del Pediatra: un homenaje esencial a quienes cuidan la salud de la infancia
Nacionales
Interrumpen definitivamente el tren Buenos Aires–Bahía Blanca y ya son 12 las líneas de pasajeros interrumpidas en el país
Nacionales
feriados noviemvre
Feriado largo de noviembre: el Gobierno confirmó un nuevo fin de semana de cuatro días
Nacionales

Más leídas