General Pueyrredón se consagró campeón en la 34° edición de los Juegos Bonaerenses

Este sábado, tras seis días de intensa competencia, la 34° edición de los Juegos Bonaerenses concluyó en Mar del Plata. La delegación de General Pueyrredón se destacó como la gran protagonista del evento, que incluyó finales en deportes como básquet, handball, rugby, fútbol, vóley y sóftbol, además de premiar a los ganadores de más de 100 disciplinas deportivas y culturales .

El municipio anfitrión logró un total de 36 medallas de oro, 21 de plata y 27 de bronce , superando a Almirante Brown (36-16-9) y Lomas de Zamora (36-14-14) en el podio. Las disciplinas en las que General Pueyrredón se destacó incluyen natación, atletismo, judo, lucha, taekwondo, tenis, róquet, básquet 3×3, futsal y pádel. También hubo representación en deportes adaptados como boccia y goalball, además de actividades culturales como artes plásticas y fotografía.

Récord de participantes y relevancia nacional

En este año, los Juegos Bonaerenses alcanzaron un récord histórico con más de 480.000 inscriptos , convirtiéndose en la política pública deportiva más significativa del país. Según el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, “cuando un gobierno invierte en deporte también invierte en educación, salud y desarrollo humano. Ese es el camino que defendemos”.

El ministro Andrés Larroque resaltó que mantener los Juegos fue una decisión política del gobernador Axel Kicillof en el contexto de un ajuste nacional, subrayando el compromiso de los intendentes y representantes del deporte de los 135 municipios. “El deporte es una fábrica de comunidad, de generar y fortalecer lazos”, afirmó, recordando que en los últimos diez años se duplicó la cantidad de participantes.

Inclusión, federalismo y fortalecimiento comunitario

Los Juegos Bonaerenses se han consolidado como un evento que promueve la inclusión y la expresión cultural, estimulando la identidad tanto local como provincial. En este sentido, Kicillof destacó que la competencia es una marca registrada de la provincia de Buenos Aires y refleja valores de inclusión y federalismo .

Desde el 13 hasta el 18 de octubre, jóvenes, personas mayores, trasplantadas y individuos con discapacidad compitieron en más de 100 disciplinas, fortaleciendo lazos comunitarios y celebrando el esfuerzo de cada uno de los participantes.