Después de las lluvias, cambia el tiempo en la provincia: qué zonas mejoran este miércoles y dónde sigue la inestabilidad

La jornada de este martes dejó lluvia, viento y un descenso térmico en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires. Pero el escenario empieza a modificarse y el miércoles 30 mostrará una mejora más clara en algunas regiones, mientras otras todavía pueden mantener nubosidad e inestabilidad.

El cambio será más evidente hacia el norte y el este bonaerense, donde las probabilidades de precipitación bajan de manera marcada. En el sudeste y sectores costeros, en cambio, el sistema puede dejar condiciones residuales durante más tiempo.

La situación viene después de varios días en los que el pronóstico ya anticipaba el regreso de lluvias a la Provincia y de una jornada con alertas que fueron modificándose a medida que avanzó el frente.

Dónde se espera una mejora más marcada este miércoles

Para el miércoles, el panorama tiende a estabilizarse primero sobre el norte bonaerense, el noreste y buena parte del conurbano. Allí las lluvias pierden protagonismo y se espera una jornada más fresca, con momentos de cielo parcialmente nublado.

La circulación del sur que queda detrás del sistema mantendrá temperaturas moderadas para la época. No se espera un regreso inmediato del calor fuerte: la mañana será fresca y la tarde recuperará algunos grados, pero sin valores extremos.

En el centro y oeste de la Provincia también se prevé una disminución de las precipitaciones, aunque pueden persistir intervalos de nubosidad y cambios rápidos en el estado del cielo.

La Costa y el sudeste pueden tardar más en estabilizarse

El punto a seguir estará en el sudeste bonaerense y la franja costera. Mar del Plata y otras localidades de la región comenzaron este martes con lluvias y viento del sur, y esa zona puede conservar más nubosidad, ráfagas y alguna precipitación aislada aun cuando el resto de la Provincia ya muestre una mejora.

Por eso, quienes tengan que viajar hacia la Costa durante el cierre de septiembre deberían revisar el pronóstico local antes de salir. La diferencia entre una ciudad y otra puede ser importante cuando el centro de baja presión termina de alejarse.

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Qué pasa con el viento después del frente

Aunque la lluvia disminuya, el viento puede seguir siendo protagonista durante parte de la transición. Este martes se registraron ráfagas intensas del sector sur en zonas costeras y el cambio de masa de aire continuará dejando una sensación más fresca.

La mejora, por lo tanto, no significa necesariamente una tarde cálida y despejada en toda la Provincia. En varios sectores habrá que esperar a que se retire la nubosidad baja y se reduzca la intensidad del viento.

El dato a mirar antes de salir de casa

Las alertas meteorológicas son dinámicas y pueden actualizarse durante el día. El mapa oficial de alertas del Servicio Meteorológico Nacional permite consultar en tiempo real si una zona mantiene advertencias por lluvias, tormentas o viento.

Para este miércoles, la tendencia general es de mejora de norte a este y condiciones más variables hacia el sudeste. El jueves 1 de octubre aparece, por ahora, con una ventana de mayor estabilidad en buena parte del territorio, aunque el comportamiento de la costa seguirá requiriendo atención.

Con una primavera que viene mostrando cambios bruscos, la recomendación es revisar el pronóstico por localidad y no extrapolar las condiciones del AMBA al interior bonaerense: la Provincia tendrá escenarios diferentes durante las próximas horas.