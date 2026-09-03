Judiciales bonaerenses cobran este viernes: qué cambia en el recibo y qué se vuelve a negociar

Este viernes será una jornada importante para los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. El sector tiene programada la acreditación de los haberes correspondientes a agosto y el recibo llega en medio de una nueva etapa de discusión salarial.

El depósito no contiene todavía un eventual aumento surgido de la reapertura de septiembre. Lo que aparece es la última parte de la pauta acordada previamente.

Para entender el escenario general, INFOZONA viene siguiendo la negociación en la nota sobre la fecha que puede marcar la próxima paritaria bonaerense.

Cuándo cobran los judiciales bonaerenses

El cronograma provincial establece que el Poder Judicial cobra el viernes 4 de septiembre.

Los haberes corresponden al período agosto de 2026.

La acreditación llega después de los pagos realizados durante los días anteriores a Seguridad, Salud, Administración Central y otros organismos.

Qué aumento aparece en el recibo

Los trabajadores judiciales quedaron alcanzados por una recomposición del 7% calculada sobre los salarios de junio y distribuida en dos etapas:

5% correspondiente a julio.

2% correspondiente a agosto.

El primer tramo ya había impactado en el cobro anterior. El segundo es el que se refleja ahora.

Por eso, cuando el dinero aparezca en la cuenta este viernes, no debe interpretarse el 2% como una nueva oferta de septiembre.

La carrera judicial también tuvo cambios

El salario del sector no se explica solamente por la paritaria general.

Durante 2026, la Asociación Judicial Bonaerense avanzó con un nuevo esquema de subcategorías que modifica los ingresos según la antigüedad.

Entre los cambios se establecieron:

Subcategoría E para trabajadores con 5 a 10 años de antigüedad.

Subcategoría D: 20% con 10 años.

Subcategoría C: 25% con 15 años.

Subcategoría B: 30% con 20 años.

Subcategoría A: 35% con 25 años.

Subcategoría A1: 40% para quienes superan los 30 años.

La AJB también informó la creación de una Subcategoría F para trabajadores con menos de cinco años, aunque señaló que inicialmente no contaba con asignación presupuestaria.

Los detalles pueden consultarse en la información oficial de la Asociación Judicial Bonaerense.

Qué se vuelve a discutir en septiembre

El acuerdo anterior dejó prevista una reapertura salarial para este mes.

El sector llegará a esa discusión con varios temas simultáneos:

Una nueva recomposición frente a la inflación.

La continuidad del esquema de carrera judicial.

La implementación de subcategorías.

La situación de jubilados y pensionados judiciales.

En agosto, además, la Suprema Corte avanzó en la aplicación del régimen de subcategorías para el sector pasivo.

El 10 de septiembre será otra fecha importante

El INDEC difundirá ese día el IPC de agosto.

El dato no determina automáticamente el porcentaje de una futura paritaria, pero permitirá comparar cuánto evolucionaron los precios durante los meses cubiertos por el acuerdo salarial anterior.

En la guía general de estatales bonaerenses en septiembre se puede comparar el escenario judicial con docentes, Salud y administración pública.

Qué debe mirar cada trabajador en el recibo

El impacto final no será idéntico para todos.

Categoría, nivel, antigüedad, subcategoría, adicionales y descuentos generan diferencias entre agentes.

Por eso, más que buscar un único “sueldo judicial”, conviene comparar el recibo actual con el anterior y revisar qué conceptos aumentaron y si corresponde alguna mejora vinculada con la carrera.