Jubilados y asignaciones: el dato oficial de la inflación que cambia todos los montos de anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento en los haberes de julio que alcanzará a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones básicas.

El porcentaje de actualización responde de manera directa a la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, la cual ajusta los montos según el índice de precios con dos meses de rezago.

El porcentaje definitivo confirmado para julio

Tras conocerse que la inflación de mayo se ubicó en el 2,1%, el organismo previsional terminó de pulir el cálculo y confirmó que el aumento final será del 2,15% para todas las prestaciones.

Este ajuste mensual y automático garantiza que los beneficiarios no deban realizar ningún tipo de trámite ni presentación extra para ver reflejado el beneficio en sus cuentas bancarias.

A pesar de ser uno de los incrementos más moderados en lo que va del año, la medida sirve para fijar el nuevo piso de ingresos de cara al inicio del segundo semestre.

Así queda la nueva jubilación mínima

Con el porcentaje de aumento ya oficializado, el haber mínimo jubilatorio experimentará una suba que elevará el bolsillo de la categoría más vulnerable del sistema previsional.

La jubilación mínima se ubicará en $411.989,32, un valor que servirá como base regulatoria para el resto de las escalas salariales de la administración pública.

A este monto se le sumará de manera complementaria la continuidad del bono extraordinario de $70.000, permitiendo que ningún jubilado perciba menos de $481.989,32 totales.

Los nuevos montos para AUH y asignaciones familiares

El impacto de la inflación de mayo también generará un cambio directo en los montos brutos que perciben las familias registradas en los diferentes programas de asistencia social.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá hasta alcanzar los $148.049, recordando que el cobro neto mensual directo será del 80% hasta la posterior entrega de la libreta obligatoria.

Por su parte, los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que cobran el SUAF recibirán $74.033 por hijo, siempre que se ubiquen dentro del primer rango de ingresos familiares.

Nuevos topes de ingresos y extras vigentes

Para evitar que miles de beneficiarios queden excluidos del cobro de las asignaciones familiares, el Gobierno procedió a actualizar los límites de ingresos permitidos por grupo familiar.

El tope máximo individual se fijará en $3.034.844, mientras que el límite de ingresos para todo el conjunto de la familia se elevará hasta los $6.069.688 mensuales.

Cabe destacar que junto a estos haberes se mantendrán vigentes los montos de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que también sufrirán reajustes automáticos.