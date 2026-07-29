Calendario de pagos de anses en agosto 2026: fechas de cobro y montos confirmados con el 1,89% de aumento

Si querés saber exactamente cuánto y qué día vas a cobrar este mes, la respuesta ya fue oficializada por el organismo previsional en su nuevo calendario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,89% conforme a la movilidad mensual del Decreto 274/2024, sumado al mantenimiento del bono extraordinario de $70.000.

Jubilaciones y pensiones: cuáles son los nuevos montos y las fechas de cobro

Con el incremento del 1,89%, la jubilación mínima pasa a $419.775,93, alcanzando un total de $489.775,93 al incluir el bono de $70.000. En tanto, la jubilación máxima asciende a $2.824.694,49.

Los haberes que no superan el haber mínimo se pagarán entre el lunes 10 de agosto (DNI 0) y el lunes 24 de agosto (DNI 9). Por su parte, los haberes que superan la mínima se abonarán desde el martes 25 de agosto (DNI 0 y 1) hasta el lunes 31 de agosto (DNI 8 y 9).

Pensiones No Contributivas (PNC): montos actualizados y calendario

Las Pensiones no Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez suben a $293.843,15, alcanzando $363.843,15 con el bono. La PNC para madres de 7 hijos se eleva a $419.775,93 (llegando a $489.775,93 con el refuerzo).

El pago para titulares de PNC se realizará del siguiente modo:

DNI finalizados en 0 y 1: Lunes 10 de agosto

Lunes 10 de agosto DNI finalizados en 2 y 3: Martes 11 de agosto

Martes 11 de agosto DNI finalizados en 4 y 5: Miércoles 12 de agosto

Miércoles 12 de agosto DNI finalizados en 6 y 7: Jueves 13 de agosto

Jueves 13 de agosto DNI finalizados en 8 y 9: Viernes 14 de agosto

Asignación Universal por Hijo y por Embarazo: cobro directo y retención

La AUH y la Asignación por Embarazo aumentan a $150.848. Con la retención del 20%, el pago directo mensual que liquida la ANSES será de $120.678,40. Para la AUH por discapacidad, el haber total es de $491.173 (cobro directo de $392.938,40).

El cronograma para estas prestaciones comenzará el lunes 10 de agosto (DNI 0) y se extenderá de forma diaria por terminación de documento hasta el lunes 24 de agosto (DNI 9).

SUAF, Pago Único y Desempleo: acreditaciones y consulta en Mi ANSES

Para los titulares del SUAF, la asignación por hijo del primer rango sube a $75.433 y la de hijo con discapacidad a $245.597, cobrándose también del 10 al 24 de agosto según el DNI. Las Asignaciones de Pago Único (nacimiento, matrimonio y adopción) se abonarán desde el 11 de agosto al 11 de septiembre (1ª quincena).

Por último, el Fondo de Desempleo se liquidará del lunes 24 de agosto (DNI 0 y 1) al viernes 28 de agosto (DNI 8 y 9). Las liquidaciones completas se podrán consultar en Mi ANSES a partir del lunes 10 de agosto.