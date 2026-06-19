Jubilados IPS en junio: se confirmó el día exacto en el que recibirán el pago doble antes de fin de mes

La espera por fin terminó para miles de beneficiarios bonaerenses luego de que las autoridades provinciales definieran de forma oficial los días exactos de acreditación bancaria.

Si estabas organizando tus gastos de las próximas semanas, prestá atención porque se unificaron varias fechas para asegurar que recibas el dinero antes de que empiece el próximo mes.

Confirmaron el pago del medio aguinaldo unificado

El Instituto de Previsión Social (IPS) ratificó que el primer Sueldo Anual Complementario (SAC) del año se liquidará de manera concentrada.

La totalidad del medio aguinaldo estará disponible el mismo día para todos los beneficiarios, sin importar la terminación de su documento.

Lunes 29 de junio: cobran el aguinaldo todas las jubilaciones y pensiones contributivas, junto con las pensiones sociales no contributivas (DNI 0 al 9).

Cronograma por DNI para los haberes mensuales

A diferencia del beneficio extra, los sueldos habituales de este mes se abonarán distribuidos en dos jornadas bancarias consecutivas.

Este desdoblamiento busca evitar el colapso de las plataformas digitales y las filas en las sucursales.

Lunes 29 de junio: cobran sus haberes mensuales los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 .

cobran sus haberes mensuales los beneficiarios con . Martes 30 de junio: se completa el pago para los beneficiarios con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Pensiones No Contributivas: fecha de cobro unificada

Quienes perciben pensiones sociales no contributivas en la provincia tendrán un esquema simplificado.

Para este sector específico, el organismo previsional determinó que cobrarán todo el dinero junto en el inicio del cronograma.

Lunes 29 de junio: se depositan tanto los haberes mensuales como el medio aguinaldo para todas las terminaciones de DNI (0 al 9).

Fecha límite y vencimiento para el retiro de fondos

Es fundamental tener en cuenta que el dinero acreditado permanece seguro en las cuentas, pero existen plazos para trámites presenciales.

El organismo recordó de manera formal que el vencimiento del pago por ventanilla será el jueves 23 de julio.

Pasada esa fecha límite, los fondos que no hayan sido retirados de forma presencial volverán a las arcas del instituto previsional.