El último domingo de octubre llega con frío a la provincia: la primavera sigue sin aparecer

Este domingo 25 de octubre, el último del mes, la provincia de Buenos Aires volverá a experimentar una jornada poco primaveral, con temperaturas bajas para esta época del año, abundante nubosidad y posibilidades de precipitaciones aisladas en algunas regiones. Aunque se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas, el ambiente fresco continuará siendo protagonista y obligará a mantener el abrigo a mano.

La primavera sigue brillando por su ausencia en buena parte del territorio bonaerense. Después de varios días caracterizados por la inestabilidad, las lluvias y los cambios de temperatura, el último domingo de octubre se presentará con condiciones más propias del invierno que de una estación que ya transita su segundo mes.

El ingreso de aire frío desde el sector sur favorecerá temperaturas bajas, especialmente durante las primeras horas del día. En distintas localidades del interior bonaerense, las mínimas podrían ubicarse entre los 5 y los 10 grados, mientras que las máximas se mantendrán moderadas y, en numerosos sectores, difícilmente superarán los 15 o 17 grados.

En el centro y sudeste bonaerense, el domingo comenzará con cielo mayormente nublado, ambiente frío y vientos provenientes del sur y sudeste. En la región de Tandil, por ejemplo, se anticipan temperaturas cercanas a los 6 grados de mínima y 12 de máxima, con una tendencia hacia la disminución de la nubosidad durante el transcurso de la jornada.

En la Costa Atlántica, las condiciones también serán poco favorables para quienes esperaban disfrutar de un domingo al aire libre. En Mar del Plata, las temperaturas se ubicarán aproximadamente entre los 9 y los 11 grados, con abundante nubosidad y una sensación térmica que podría resultar inferior debido a la circulación del viento.

En el norte y noroeste de la Provincia, el panorama será ligeramente más templado durante la tarde, aunque tampoco se espera una jornada plenamente primaveral. En Junín, las temperaturas rondarán entre los 10 y los 16 grados, con posibilidades de precipitaciones débiles durante la mañana y una posterior mejoría.

En el sudoeste bonaerense, localidades como Bahía Blanca tendrán una jornada fría a fresca, con temperaturas de entre 8 y 16 grados, nubosidad variable y algunos períodos de sol durante la tarde.

¿Qué pasará con las lluvias?

La tendencia general indica una disminución de la inestabilidad respecto de las jornadas anteriores, aunque todavía podrían producirse lluvias débiles o chaparrones aislados en algunos sectores bonaerenses, especialmente durante la madrugada y la mañana.

En amplias zonas, las condiciones tenderán a estabilizarse progresivamente durante la tarde, con una reducción de la nubosidad y menor probabilidad de precipitaciones.

Otro dato favorable es que no se registran alertas meteorológicas oficiales por fenómenos adversos para este domingo en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con la información disponible para la jornada.

¿Cómo comenzará la última semana de octubre?

Para el lunes 26 de octubre se espera que continúen las temperaturas frescas durante la mañana, aunque con una tendencia hacia condiciones meteorológicas más estables en numerosas regiones de la Provincia.

A partir del martes 27 podría comenzar una recuperación gradual de las temperaturas, con máximas que volverían a superar los 20 grados en algunas zonas del territorio bonaerense.

Sin embargo, esta mejoría no significa necesariamente el establecimiento definitivo del tiempo cálido, ya que octubre todavía podría presentar nuevos períodos de inestabilidad.

Un octubre que se despide sin consolidar la primavera

Con apenas seis días por delante para finalizar el mes, el comportamiento del tiempo continúa llamando la atención. Las jornadas templadas y soleadas se han alternado con períodos de lluvias, viento y temperaturas considerablemente bajas.

Este último domingo de octubre será otra muestra de esa variabilidad, con un escenario que invita más a utilizar una campera que a disfrutar de las típicas actividades primaverales.

La primavera sigue sin instalarse definitivamente en la provincia de Buenos Aires y, aunque noviembre está cada vez más cerca, el frío todavía se resiste a despedirse.