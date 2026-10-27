Cronograma confirmado de anses: las fechas de cobro de noviembre con aumento del 1,93% y bono

Si cobrás una prestación previsional, es fundamental que revises las fechas oficiales de este mes porque el esquema original fue modificado de manera excepcional.
La reorganización responde a los nuevos feriados dispuestos por el Gobierno Nacional con motivo de la visita del papa León XIV.
La razón del cambio y las fechas de inicio
El ajuste del esquema obedece al feriado nacional del lunes 9 y al feriado bancario del martes 10 de noviembre.
Por esta razón, la liquidación de haberes se iniciará el miércoles 11 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 30.
El organismo previsional remarcó la importancia de no guiarse por la resolución fijada a comienzos de año.
Cronograma confirmado para el haber mínimo
Los beneficiarios de la jubilación mínima percibirán sus ingresos según la terminación del documento:
- DNI finalizados en 0: miércoles 11 de noviembre.
- DNI finalizados en 1: jueves 12 de noviembre.
- DNI finalizados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.
- DNI finalizados en 5: lunes 16 de noviembre.
- DNI finalizados en 6: martes 17 de noviembre.
- DNI finalizados en 7: miércoles 18 de noviembre.
- DNI finalizados en 8: jueves 19 de noviembre.
- DNI finalizados en 9: viernes 20 de noviembre.
Fechas para quienes superan la jubilación mínima
Para el segmento con ingresos superiores a la mínima, las fechas de cobro comenzarán el martes 24 de noviembre sin modificaciones.
El esquema contempla las siguientes jornadas:
- DNI finalizados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.
- DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.
- DNI finalizados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.
- DNI finalizados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.
- DNI finalizados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.
Aumento del 1,93% y monto final con el bono de $70.000
Las prestaciones recibirán un incremento del 1,93% basado en la inflación de septiembre medida por el INDEC.
Con este ajuste, la jubilación mínima se fija en $444.158,46, sumado al bono extraordinario de $70.000.
Esto arroja un bruto de $514.158,46 y un monto neto de $500.833,70 tras aplicar el descuento de PAMI.
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Por su parte, la jubilación máxima alcanzará los $2.988.765,82 (bruto), representando un valor neto de $2.822.764,63.