Cronograma confirmado de anses: las fechas de cobro de noviembre con aumento del 1,93% y bono

Si cobrás una prestación previsional, es fundamental que revises las fechas oficiales de este mes porque el esquema original fue modificado de manera excepcional.

La reorganización responde a los nuevos feriados dispuestos por el Gobierno Nacional con motivo de la visita del papa León XIV.

La razón del cambio y las fechas de inicio

El ajuste del esquema obedece al feriado nacional del lunes 9 y al feriado bancario del martes 10 de noviembre.

Por esta razón, la liquidación de haberes se iniciará el miércoles 11 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 30.

El organismo previsional remarcó la importancia de no guiarse por la resolución fijada a comienzos de año.

Cronograma confirmado para el haber mínimo

Los beneficiarios de la jubilación mínima percibirán sus ingresos según la terminación del documento:

DNI finalizados en 0: miércoles 11 de noviembre.

miércoles 11 de noviembre. DNI finalizados en 1: jueves 12 de noviembre.

jueves 12 de noviembre. DNI finalizados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

viernes 13 de noviembre. DNI finalizados en 5: lunes 16 de noviembre.

lunes 16 de noviembre. DNI finalizados en 6: martes 17 de noviembre.

martes 17 de noviembre. DNI finalizados en 7: miércoles 18 de noviembre.

miércoles 18 de noviembre. DNI finalizados en 8: jueves 19 de noviembre.

jueves 19 de noviembre. DNI finalizados en 9: viernes 20 de noviembre.

Fechas para quienes superan la jubilación mínima

Para el segmento con ingresos superiores a la mínima, las fechas de cobro comenzarán el martes 24 de noviembre sin modificaciones.

El esquema contempla las siguientes jornadas:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

martes 24 de noviembre. DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

miércoles 25 de noviembre. DNI finalizados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

jueves 26 de noviembre. DNI finalizados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

viernes 27 de noviembre. DNI finalizados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

Aumento del 1,93% y monto final con el bono de $70.000

Las prestaciones recibirán un incremento del 1,93% basado en la inflación de septiembre medida por el INDEC.

Con este ajuste, la jubilación mínima se fija en $444.158,46, sumado al bono extraordinario de $70.000.

Esto arroja un bruto de $514.158,46 y un monto neto de $500.833,70 tras aplicar el descuento de PAMI.

Por su parte, la jubilación máxima alcanzará los $2.988.765,82 (bruto), representando un valor neto de $2.822.764,63.