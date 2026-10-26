Intiman a la provincia a suspender el peaje en la ruta 6: denuncian que es inconstitucional

Circular por las autovías bonaerenses volvió a quedar en el centro de la polémica tras una dura presentación legal que exige suspender de manera urgente el cobro de peajes recién implementado.

El reclamo pone en duda la legalidad del sistema tarifario y denuncia un impacto directo en el bolsillo de miles de automovilistas y transportistas.

Piden la suspensión inmediata del cobro

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) intimó formalmente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial a abstenerse de cobrar tarifas en la traza.

El reclamo exige la inmediata suspensión del peaje implementado a comienzos de octubre de 2026, argumentando que se incurre en una “triple imposición tributaria”.

Además, la entidad advierte que no existen caminos alternativos libres de pago, lo que convertiría a la medida en una disposición inconstitucional para los usuarios.

Tarifas y montos: cuánto cuesta circular

Para los autos particulares, las tarifas fijadas por la concesionaria estatal AUBASA oscilan entre $1.287 y$ 1.608 en horario pico (de 7 a 10 y de 17 a 20 hs).

En el caso del transporte de carga, los valores trepan radicalmente y se ubican entre los $5.500 y$ 11.491, según el peso, el horario y la cantidad de ejes.

Para estos vehículos pesados se exige de forma obligatoria el uso de Telepase, ya que el cobro funciona mediante el sistema inteligente sin barreras (free flow).

Denuncia por falta de ente regulador

El planteo legal sostiene que el Estado provincial actúa como “juez y parte”, al conceder la explotación a una empresa propia, fijar las tarifas y actuar como autoridad de control.

Según el reclamo, se incumple el artículo 42 de la Constitución Nacional al no existir un Ente Regulador independiente que audite los costos reales del servicio.

Asimismo, remarcan que las subas aplicadas no cuentan con justificación suficiente sobre las obras de mantenimiento ni garantizan la transparencia de los recursos invertidos.

La postura oficial del Ministerio de Infraestructura

Frente a los cuestionamientos, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, aclaró que la decisión normativa del cobro fue adoptada hace una década.

El funcionario explicó que los trabajos y mejoras viales ejecutados recientemente fueron los que permitieron poner la infraestructura en condiciones para iniciar la percepción.

Asimismo, desde la administración sostuvieron que los fondos recaudados serán destinados íntegramente a garantizar la seguridad vial y el mantenimiento del corredor.