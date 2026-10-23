Terminó el juicio por la muerte de diego maradona: el veredicto se conocerá el 22 de diciembre

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona llegó a su etapa final este jueves 22 de octubre, luego de más de seis meses de audiencias, declaraciones testimoniales y alegatos. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro anunció que el veredicto se conocerá el próximo martes 22 de diciembre de 2026, a las 12:00 horas.

La última jornada estuvo marcada por una primera resolución judicial: la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, uno de los profesionales investigados por las circunstancias que rodearon el fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020, cuando tenía 60 años.

La decisión fue adoptada por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, luego de que el Ministerio Público Fiscal y las querellas desistieran de sostener la acusación contra Di Spagna.

Seis acusados esperan la resolución de la Justicia

Con la absolución del médico clínico, el tribunal deberá determinar la responsabilidad penal de los otros seis profesionales vinculados con la atención médica que recibió Maradona durante sus últimos días.

Entre los acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermería Mariano Perroni.

La investigación busca establecer si existieron conductas negligentes u omisiones en la atención sanitaria que recibió el ex capitán de la Selección Argentina durante su internación domiciliaria, luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica.

Un juicio extenso y de enorme repercusión

El proceso judicial estuvo atravesado por declaraciones de especialistas, testimonios de personas cercanas a Maradona, informes médicos y distintas interpretaciones sobre las condiciones en las que se encontraba durante sus últimos días de vida.

Durante la audiencia de cierre, el presidente del tribunal, Alberto Gaig, se mostró visiblemente emocionado y destacó la complejidad del proceso, las diferencias entre las partes y el trabajo desarrollado a lo largo de las audiencias.

El magistrado explicó que la extensión del debate y el considerable volumen de pruebas reunidas requieren un análisis exhaustivo antes de adoptar una decisión definitiva.

El pedido de justicia de las hijas de Maradona

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo cuando Dalma y Jana Maradona hicieron uso de la palabra ante el tribunal.

Ambas expresaron el dolor que todavía atraviesa la familia y reiteraron su deseo de que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento de su padre.

Las intervenciones se produjeron en el marco del derecho de las víctimas a expresarse durante el proceso judicial.

La fecha clave será el 22 de diciembre

Concluido el debate oral, los magistrados iniciaron la etapa de deliberación, durante la cual deberán evaluar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía, las querellas y las defensas.

El martes 22 de diciembre, a las 12:00, la Justicia dará a conocer el veredicto que determinará si los seis acusados son condenados o absueltos.

La resolución marcará un momento decisivo en una de las causas judiciales de mayor repercusión pública de la Argentina, cuando hayan transcurrido más de seis años desde la muerte de Diego Armando Maradona.