Avanza la ley para equipar a la policía bonaerense con armas taser: en qué consiste el proyecto

La Comisión de Seguridad dictaminó con apoyo unánime la incorporación de armas no letales tipo Taser para la Policía Bonaerense.

Te detallamos los puntos centrales de la ley, las prohibiciones explícitas y los protocolos de uso previstos.

Aval unánime en comisiones y consenso político

La iniciativa avanzó en la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios con el respaldo de todos los bloques políticos.

Impulsado por el Frente Renovador, el texto sumó los votos de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad y Nuevos Aires.

El consenso refleja la intención legislativa de actualizar las herramientas de intervención de las fuerzas provinciales.

Modificación de la Ley 13.482 y dispositivos autorizados

El proyecto propone reformar la Ley de Unificación de las Normas de Organización Policial para regular los dispositivos electrónicos.

Se autoriza el uso de pistolas que disparan proyectiles conductores de energía, mientras que se prohíben los dispositivos de contacto directo destinados a provocar dolor.

El objetivo central es fijar un marco legal preciso que diferencie el equipamiento permitido del no autorizado.

Capacitación obligatoria, nociones médicas y técnicas

Para llevar adelante la implementación, el personal policial deberá cumplir con instancias de formación continua.

Los agentes recibirán entrenamiento en manejo técnico, riesgos, técnicas de desescalada y primeros auxilios.

Se busca garantizar que cada efectivo conozca los efectos físicos y los límites de actuación antes de portar el equipamiento.

Protocolo de actuación y principios de uso gradual

El uso de los dispositivos estará limitado a situaciones de peligro inminente para la integridad física de los efectivos o de terceros.

Su empleo solo procederá cuando los medios no violentos resulten ineficaces o insuficientes para controlar la amenaza.

La norma establece que la actuación policial deberá regirse bajo principios estrictos de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.