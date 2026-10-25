¿de cuánto es el aumento para médicos y residentes? Los nuevos valores de bolsillo confirmados tras la paritaria

Si trabajás en la salud pública provincial o querés saber cuánto pasarán a cobrar los médicos, un acuerdo clave definió los nuevos salarios.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) aceptó por mayoría la propuesta salarial del 7,4% en dos tramos.

Aumento en dos tramos y cláusula de revisión confirmada

La propuesta salarial contempla una suba total del 7,4% calculada sobre los sueldos de septiembre de 2026.

El primer pago se aplicará en octubre con un 4,4%, mientras que en noviembre se liquidará el 3% restante.

Además, el entendimiento firmado contempla una cláusula de revisión en diciembre para monitorear la inflación.

Recategorización del básico y su impacto en aguinaldo y jubilación

Uno de los ejes centrales acordados es el inicio de la recategorización del sueldo básico.

Esta mejora estructural eleva automáticamente los adicionales por antigüedad, guardia, planta, título y función.

Por lo tanto, la medida tendrá un impacto directo en el cobro del aguinaldo y los haberes jubilatorios.

Montos exactos de bolsillo para profesionales e ingresantes

Con la escala aprobada, un profesional ingresante con 36 horas percibirá $1.856.260 en octubre y $1.910.324 en noviembre.

Quienes tengan 48 horas con dedicación exclusiva cobrarán $2.562.268 en octubre y $2.636.896 en noviembre.

En el caso de un residente de primer año en zonas de baja cobertura, alcanzará los $1.875.869 en octubre y $1.928.411 en noviembre.

Mejoras para residentes y regularización de más de 600 cargos

Para los residentes de la provincia, el aumento salarial promedio rondará el 10%.

Asimismo, el gremio confirmó que durante noviembre se hará efectivo el pago de más de 600 cargos post residencia. Se trabajará además en protocolos contra el desgaste laboral y atención de salud mental.