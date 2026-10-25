Arba abre la moratoria impositiva: fechas, cuotas y cómo acceder a las quitas de hasta el 40%

Si tenés impuestos vencidos en la provincia de Buenos Aires, este lunes 26 de octubre arranca una oportunidad clave para ponerte al día.

La Agencia de Recaudación (ARBA) lanzó un régimen especial que ofrece quitas de hasta el 40% y facilidades en cuotas.

Cuatro etapas de descuentos: cómo varían las bonificaciones

El esquema de beneficios fue diseñado por escalas, otorgando los mayores descuentos a quienes se adhieran durante las primeras semanas.

Del 26 de octubre al 13 de noviembre: quita del 40% al contado , 20% en 3 cuotas y 15% en 6 cuotas .

quita del , y . Del 14 al 27 de noviembre: descuento del 35% al contado , 15% en 3 cuotas y 10% en 6 cuotas .

descuento del , y . Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: bonificación del 30% al contado , 10% en 3 cuotas y 5% en 6 cuotas .

bonificación del , y . Del 12 al 31 de diciembre: quita del 30% únicamente en pago contado (sin descuentos para planes en cuotas).

Impuestos alcanzados y períodos que se pueden regularizar

La moratoria permite incluir deudas en instancia prejudicial, judicial o en fiscalización de cinco tributos provinciales:

Ingresos Brutos y Sellos

Inmobiliario (Básico y Complementario)

Impuesto Automotor (Patentes)

Embarcaciones Deportivas

Se pueden ingresar obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, además de las deudas generadas en 2026 (excepto Sellos) y saldos de planes caducos.

Condición indispensable para acceder a las bonificaciones de 2027

Desde el organismo recaudador remarcaron que estar al día antes del 31 de diciembre será un requisito obligatorio para el próximo año.

Quienes no regularicen sus compromisos pendientes quedarán automáticamente excluidos de los descuentos por buen cumplimiento en 2027.

El objetivo oficial busca premiar la conducta fiscal de los contribuyentes que mantengan sus cuentas saneadas.

Trámite 100% digital: cómo adherirse paso a paso

El procedimiento de inscripción es completamente virtual y se realiza a través de la página web oficial de ARBA.

Los usuarios deben ingresar con su clave fiscal, seleccionar el impuesto a regularizar y consultar el monto consolidado.

Una vez elegido el plan de pagos (contado, 3 o 6 cuotas), se formaliza la adhesión de manera inmediata para congelar el descuento.