Materiales de construcción en hasta 72 cuotas: cómo es el préstamo de banco provincia que se pide desde el celular

Si estás planeando construir, ampliar o renovar ambientes en tu casa, el Banco Provincia puso en marcha una alternativa clave para financiar la compra de materiales.

A través de la línea “Préstamo Acá Materiales de Construcción”, se puede acceder a un crédito 100% digital y sin hacer trámites en papel.

Te detallamos los montos máximos, los plazos de devolución, los productos habilitados y el paso a paso para solicitarlo.

Montos de hasta $50 millones y plazos de devolución

La entidad bancaria dispuso un límite de financiamiento que alcanza hasta los $50.000.000 por cliente.

Para devolver el dinero, las personas solicitantes pueden optar por esquemas flexibles de hasta 72 cuotas mensuales.

Las tasas de interés arrancan desde el 55% anual, variando según la evaluación crediticia y la oferta personalizada que reciba cada usuario.

Qué productos y equipamiento se pueden comprar

El préstamo está diseñado para ser utilizado en más de 150 empresas y comercios adheridos al programa.

Entre los rubros disponibles se destacan aberturas, pisos, revestimientos, sanitarios, griferías, pinturas y muebles de cocina o baño.

También incluye artículos de mayor envergadura como herrajes, sistemas de domótica y piscinas para el hogar.

Trámite 100% online desde Cuenta DNI o Home Banking BIP

La gestión no requiere presencia física en sucursales y se inicia directamente en el comercio elegido.

Tras seleccionar los materiales, el cliente recibe una oferta personalizada que debe revisar antes de la confirmación final.

Una vez aceptadas las condiciones, el crédito se aprueba desde Cuenta DNI o el Home Banking BIP, y las cuotas se debitan automáticamente.

Consultas de comercios y otras líneas habitacionales

Para conocer los locales que participan de la promoción, la entidad habilitó un mapa interactivo en su sitio web oficial.

Esta línea se suma a otras propuestas vigentes, como los créditos hipotecarios UVA para vivienda y el financiamiento de casas modulares.

Antes de confirmar la operación, el banco recomienda verificar el valor de la cuota mensual y el costo financiero total.