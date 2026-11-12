Ingresos Brutos: cambian los vencimientos de noviembre y hay fechas clave para pymes

Los feriados especiales de noviembre modificaron parte del calendario tributario y dejaron una fecha importante para quienes desarrollan actividades comerciales o profesionales en más de una provincia. En Buenos Aires, el cambio también alcanza a contribuyentes que tributan Ingresos Brutos mediante el régimen de Convenio Multilateral.

La novedad no implica un nuevo impuesto ni una modificación de alícuotas: se trata de una reprogramación de vencimientos. Sin embargo, distinguir los sistemas alcanzados es fundamental para no confundir el plazo de una declaración jurada con el de otra obligación.

Qué vencimientos de Ingresos Brutos se modificaron en noviembre

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral ratificó mediante la Resolución General 11/2026 cambios en tres sistemas: SIRCAR, SIRTAC y SIFERE. La medida fue sancionada el 19 de octubre y publicada en el Boletín Oficial el 22 de octubre de 2026.

Para los contribuyentes incluidos en el Convenio Multilateral, las declaraciones juradas y el pago del anticipo correspondiente a octubre de 2026, mediante SIFERE, vencen entre el martes 17 y el viernes 20 de noviembre. La fecha exacta dentro de ese período depende de la distribución del calendario aplicable.

Por eso, un comerciante o profesional no debería tomar el 20 como fecha universal: debe revisar el vencimiento que corresponde a su situación tributaria.

El viernes 13 también es una fecha clave, pero para otros regímenes

La misma resolución estableció el viernes 13 de noviembre como nuevo vencimiento para obligaciones de la segunda quincena de octubre del sistema SIRCAR que originalmente estaban previstas para los días 9 y 10 de noviembre.

Asimismo, trasladó al 13 de noviembre la presentación y el pago de los agentes de retención comprendidos en SIRTAC cuyo vencimiento original era el 9 de noviembre.

Es importante separar estos dos sistemas de SIFERE. No todos los comerciantes son agentes de recaudación ni todos deben presentar las mismas declaraciones. Las obligaciones concretas dependen del encuadre fiscal de cada contribuyente.

Por qué cambiaron las fechas y qué tiene que ver el feriado

El ajuste del calendario se vinculó con los feriados dispuestos por la visita del papa León XIV. El esquema extraordinario incluyó el lunes 9 de noviembre en todo el país, el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

La Comisión Arbitral consideró ese calendario al modificar los vencimientos de determinados regímenes interjurisdiccionales. La decisión buscó adaptar los plazos de presentación y pago a los días inhábiles previstos.

Esto no significa que todas las obligaciones de ARBA se hayan prorrogado automáticamente. Los impuestos provinciales propios y los regímenes de recaudación pueden tener calendarios diferentes.

Qué deben revisar comerciantes y profesionales bonaerenses

Si tenés un negocio, prestás servicios o facturás en distintas jurisdicciones, el primer paso es identificar si estás inscripto en Convenio Multilateral y si tu obligación de octubre se presenta por SIFERE. Luego conviene verificar el calendario asignado y la constancia de presentación o pago.

Si actuás como agente de retención, corresponde revisar por separado si te alcanza SIRCAR o SIRTAC. En caso de dudas, el contador puede contrastar el encuadre con la normativa oficial y los servicios habilitados.

También es útil comprobar que el período seleccionado sea octubre de 2026: la resolución se refiere a ese anticipo y a obligaciones de recaudación específicas de la segunda quincena del mismo mes, no a todos los vencimientos futuros.

Qué pasa con los impuestos que se pagan solamente en Provincia

El Convenio Multilateral está pensado para actividades alcanzadas por Ingresos Brutos que se desarrollan en más de una jurisdicción. Quienes tributan exclusivamente en la provincia de Buenos Aires pueden estar sujetos a otros cronogramas de ARBA.

Por eso no conviene extrapolar estas fechas a Patentes, Inmobiliario, otros anticipos provinciales o planes de pago. Cada obligación debe verificarse en el organismo correspondiente.

El cambio llega en una semana con varias jornadas inhábiles y puede resultar especialmente relevante para pymes, comercios y estudios profesionales que concentran presentaciones a mediados de mes. La recomendación práctica es consultar el vencimiento individual antes de operar y conservar el comprobante de la gestión realizada.