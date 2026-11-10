ARBA: el jueves 12 vence la patente y otros impuestos, con descuento por pagar a tiempo

Los contribuyentes bonaerenses que todavía no pagaron determinadas cuotas de impuestos provinciales tienen una fecha clave esta semana. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) modificó su calendario por el feriado bancario del martes 10 de noviembre, y el cambio alcanza tanto a propietarios de vehículos como a titulares de inmuebles rurales.

La prórroga evita que el vencimiento coincida con jornadas en las que puede verse alterada la atención bancaria. Pero hay una condición importante para quienes buscan aprovechar los beneficios por buen cumplimiento: pagar dentro del nuevo plazo.

Qué impuestos de ARBA vencen el jueves 12 de noviembre

Según el calendario oficial, el jueves 12 de noviembre de 2026 es la fecha de vencimiento de la cuota 9 del Impuesto Automotor, la cuota 4 del Inmobiliario Rural y la cuota 4 del Inmobiliario Complementario. El cronograma de ARBA también incluye para ese día la cuota 2 del impuesto sobre embarcaciones deportivas o de recreación.

La modificación fue anunciada previamente por el organismo y se relaciona con el feriado bancario nacional del 10 de noviembre. No debe confundirse con un feriado general para todas las actividades: la extensión se refiere a obligaciones tributarias concretas.

Cómo conservar el 10% de descuento

ARBA informó que quienes tengan un buen historial de cumplimiento pueden acceder a una bonificación del 10% si pagan en término. La condición es que el contribuyente reúna los requisitos del beneficio y abone antes de que finalice el plazo.

Esto significa que no todos los titulares reciben automáticamente el descuento por el solo hecho de pagar el 12 de noviembre. Conviene verificar el importe liquidado en la boleta y la situación tributaria de cada partida o patente.

Cómo pagar la patente y el inmobiliario desde casa

La forma más directa es ingresar al sitio oficial de ARBA, buscar la sección «Pagá tus impuestos» y seleccionar el tributo correspondiente. Para el Automotor se utiliza el dominio del vehículo; para el Inmobiliario, los datos de la partida.

Desde allí se puede consultar deuda, descargar la boleta, abonar con los medios digitales habilitados o generar un código de pago electrónico. ARBA también informó que admite el pago digital mediante Cuenta DNI, utilizando el código QR enviado por el organismo cuando esa modalidad esté disponible para la obligación.

Quienes prefieran pagar presencialmente pueden consultar las entidades bancarias habilitadas o las bocas de Provincia Net Pagos. Antes de salir, es recomendable comprobar la atención y llevar la boleta correspondiente.

Qué pasa con los planes de pago

El organismo también comunicó cambios de vencimiento para determinadas cuotas de planes de pago que originalmente caían los días 9, 10 y 11 de noviembre. En esos casos, la nueva fecha indicada es el 12. La situación particular debe corroborarse en la liquidación de cada plan.

Para evitar confusiones, la recomendación es no guiarse por calendarios de meses anteriores: el calendario actualizado de vencimientos de ARBA es la referencia para conocer las obligaciones de noviembre.

En un mes atravesado por cambios en la actividad bancaria, tener la boleta lista y revisar el importe antes del jueves puede marcar la diferencia entre pagar en término o acumular una obligación vencida.