ANSES: el plan para completar aportes antes de jubilarse y qué revisar antes de pagar

Para quienes se acercan a la edad jubilatoria y descubren que su historia laboral tiene períodos sin aportes, la consulta de ANSES puede cambiar la planificación de los próximos años. No todos los mecanismos de regularización funcionan de la misma manera ni están dirigidos a personas de la misma edad. Por eso, antes de generar una deuda o pagar un volante electrónico, conviene identificar cuál es el régimen aplicable.

Quiénes pueden utilizar el plan para trabajadores en actividad

ANSES mantiene publicada la información del Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad, dirigido a mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años que prevén no reunir los 30 años de aportes necesarios para una jubilación ordinaria. El mecanismo permite regularizar períodos faltantes hasta marzo de 2012 inclusive, mediante pagos realizados antes de llegar a la edad jubilatoria.

Esta modalidad no debe confundirse con los regímenes de moratoria para personas que ya alcanzaron la edad requerida. Tampoco significa que cualquier persona pueda comprar libremente años de servicios: existen límites temporales, requisitos y comprobaciones de los períodos que efectivamente faltan.

Qué revisar antes de pagar aportes

El primer paso es consultar la Historia Laboral en mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí aparecen los períodos registrados como trabajo en relación de dependencia y otras contribuciones incorporadas a los sistemas correspondientes. La ausencia de un período no demuestra por sí sola que nunca se haya trabajado.

Si faltan años que sí fueron trabajados, corresponde reunir recibos, certificaciones de servicios u otros antecedentes y solicitar el reconocimiento correspondiente. ANSES advierte que cancelar un período que ya estaba aportado puede ocasionar un pago innecesario que no se devuelve, aunque eventualmente pueda aplicarse a otra deuda previsional.

Quienes tuvieron actividad como autónomos o monotributistas también deben contrastar su situación con los registros fiscales de ARCA y, cuando corresponda, con el Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas (SICAM). Un cálculo basado solamente en la cantidad de años que la persona recuerda haber trabajado puede resultar equivocado.

Cómo se inicia el trámite en mi ANSES

Según la guía oficial del organismo, la persona habilitada puede ingresar a la información del plan en ANSES y luego acceder a mi ANSES. Dentro de la sección Solicitud de Prestaciones debe buscar el plan para trabajadores en actividad, seleccionar los períodos que desea regularizar y generar el Volante Electrónico de Pago (VEP).

Una vez abonado, el período correspondiente puede figurar como pago acreditado. El trámite también contempla atención presencial con turno previo para quienes necesitan asistencia o verificar documentación. Antes de concretar el pago, resulta importante revisar cuidadosamente los meses elegidos y su correspondencia con la historia laboral.

Qué sucede si ya se alcanzó la edad jubilatoria

La vía indicada para trabajadores en actividad tiene edades específicas. Una mujer de 60 años o un varón de 65 años que no llega a los 30 años de aportes debe consultar las alternativas vigentes para su situación particular, sin asumir que conserva automáticamente el acceso al mismo plan.

En la información sobre jubilación de monotributistas y autónomos, ANSES recuerda los requisitos generales de edad y aportes, así como la necesidad de presentar documentación respaldatoria y revisar posibles regímenes de regularización aplicables. La disponibilidad concreta de cada opción depende de la normativa vigente y de la historia de cada solicitante.

Por qué conviene hacer la consulta con anticipación

Una persona que está a varios años de jubilarse dispone de más margen para reconstruir su historia laboral, reclamar certificaciones a antiguos empleadores y evaluar si necesita completar períodos. Esperar hasta el momento de iniciar la jubilación puede concentrar trámites que llevan tiempo y que requieren documentación difícil de recuperar.

La consulta no equivale a una promesa de otorgamiento del beneficio ni garantiza que todos los períodos puedan regularizarse. Tampoco es necesario contratar gestores para ingresar a los servicios oficiales. El trámite debe realizarse a través de los canales de ANSES y los pagos, cuando correspondan, mediante los instrumentos oficiales indicados por el organismo.

Para quienes están cerca de la edad exigida, la recomendación práctica es verificar primero los aportes registrados, identificar los faltantes reales y confirmar el régimen que les corresponde antes de asumir una obligación de pago. Esa revisión puede evitar errores costosos y demoras al solicitar la prestación.