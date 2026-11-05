Bancos en Mar del Plata y la Costa: qué localidades tuvieron horario de 8 a 13

Con la llegada de los meses de mayor movimiento turístico, el horario de los bancos vuelve a ser un dato de servicio para residentes, comerciantes y visitantes de la Costa Atlántica bonaerense. La Asociación Bancaria pidió retomar la atención matutina de 8 a 13 en la Provincia, pero todavía resta una confirmación formal para la temporada 2026/2027.

La propuesta sindical plantea comenzar el 30 de noviembre de 2026 y mantener el esquema hasta el 23 de marzo de 2027. El año pasado, varios distritos costeros integraron el régimen especial, aunque esa nómina no puede darse automáticamente por vigente para el próximo verano.

Mar del Plata y General Pueyrredón

General Pueyrredón figuró entre los 108 municipios incluidos en el Decreto provincial 2894/2025. Durante la temporada anterior, las sucursales alcanzadas atendieron de 8 a 13. La eventual reedición del sistema es especialmente relevante para quienes trabajan en horarios comerciales, realizan depósitos o necesitan gestiones presenciales en plena temporada.

En Mar del Plata, la información difundida el 3 de noviembre confirma que existe un pedido para recuperar el horario adelantado, pero aclara que todavía no se conoce una fecha oficial de implementación.

Pinamar, Villa Gesell y Partido de La Costa

Pinamar, Villa Gesell y La Costa también formaron parte del listado de municipios que aplicaron el esquema estival 2025/2026. Lo mismo ocurrió con Mar Chiquita, General Madariaga, General Lavalle y otros distritos de la región.

En localidades turísticas con actividad comercial intensiva, conocer la hora de apertura puede ser importante para comerciantes, trabajadores de temporada y vecinos que deben coordinar trámites con sus horarios laborales.

Qué sucede en Dolores, Castelli y Lezama

La medida anterior no se limitó a las ciudades balnearias: Dolores, Castelli, Lezama, Chascomús y Maipú también estuvieron comprendidos. Esto permite pensar la cobertura como un tema regional y no exclusivamente marplatense.

Sin embargo, el antecedente no garantiza que cada municipio adhiera nuevamente ni que todas las sucursales comiencen a operar en la misma fecha. La información definitiva deberá surgir de la norma provincial y de las comunicaciones de los bancos.

Cómo evitar ir a una sucursal fuera de horario

Hasta que se publique el nuevo régimen, lo recomendable es verificar la atención de la sucursal concreta antes de trasladarse. Los horarios de caja, los turnos y los canales electrónicos pueden responder a condiciones diferentes.

Para seguir el panorama completo, INFOZONA publicó una cobertura sobre el pedido provincial de cambio de horario y otra con los municipios que estuvieron incluidos el verano pasado. La actualización local se hará cuando exista una confirmación para 2026/2027.