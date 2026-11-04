Bancos de la Provincia: piden adelantar la atención a las 8 desde noviembre

El cambio de horario de los bancos vuelve a instalarse en la agenda bonaerense cuando faltan pocas semanas para el comienzo de la temporada de verano. La Asociación Bancaria solicitó que las entidades financieras de la Provincia adelanten su atención al público, como ocurrió en años anteriores. Sin embargo, hay una diferencia importante entre el pedido y la medida que finalmente se aplicará: todavía se espera la decisión oficial del Gobierno provincial.

La propuesta gremial es que las sucursales atiendan de 8 a 13 en lugar del horario habitual de 10 a 15, desde el 30 de noviembre de 2026 hasta el 23 de marzo de 2027. El argumento principal es reducir la exposición al calor de quienes deben hacer trámites presenciales y de los trabajadores.

Qué se sabe del horario bancario de verano 2026/2027

El pedido presentado por La Bancaria contempla cinco horas de atención al público en la mañana. No significa que todas las sucursales bonaerenses ya tengan una fecha confirmada para modificar sus horarios: el régimen depende de una disposición provincial y de su alcance territorial. Hasta que se oficialice, corresponde consultar el horario informado por cada entidad.

La iniciativa distingue el horario de atención al público de la jornada del personal: según la propuesta difundida, los trabajadores comenzarían sus tareas a las 7.45 y finalizarían a las 15.15. El dato relevante para los clientes es la franja de apertura de ventanillas.

Qué ocurrió el verano pasado

Durante la temporada 2025/2026, el Decreto provincial 2894/2025 habilitó el esquema de 8 a 13 en 108 municipios, con vigencia hasta el 20 de marzo de 2026. La medida alcanzó a sucursales públicas y privadas de los distritos incluidos, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del conurbano conservaron el horario habitual.

Ese antecedente permite anticipar qué localidades podrían volver a solicitar el cambio, pero no constituye una confirmación de la nómina para este verano. La lista y las fechas definitivas deberán contrastarse con el acto oficial de 2026.

Por qué conviene prestar atención a la fecha

El adelanto de la apertura puede modificar la organización de jubilados, comerciantes, trabajadores y vecinos que necesitan concurrir a una sucursal antes de iniciar su jornada. También influye en los turnos presenciales y la planificación de trámites que no se resuelven mediante canales digitales.

Los cajeros automáticos, la banca móvil y el home banking no deben confundirse con el horario de atención por ventanilla. Para conocer el funcionamiento de una operación concreta, siempre es recomendable revisar los canales oficiales de la entidad.

Qué falta confirmar

La información decisiva será el decreto o disposición que establezca el período de vigencia, los municipios adheridos y la aplicación a las distintas entidades. Mientras eso no ocurra, la franja de 8 a 13 debe mencionarse como horario solicitado, no como horario vigente.

INFOZONA seguirá el tema para actualizar las fechas y el alcance del cambio cuando exista confirmación formal. Como antecedente, puede consultarse nuestra cobertura sobre el final del horario bancario de verano anterior.