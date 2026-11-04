Horario bancario de verano: los 108 municipios que cambiaron la atención el año pasado

La discusión por el regreso del horario bancario de verano abrió una pregunta concreta entre los clientes de la Provincia de Buenos Aires: ¿en qué localidades podrían volver a abrir las sucursales a las 8 de la mañana? Para responderla hay que mirar el antecedente de la temporada pasada, pero sin confundirlo con una confirmación para 2026/2027.

En el verano 2025/2026, 108 municipios bonaerenses quedaron comprendidos en el régimen de atención de 8 a 13, de acuerdo con el Decreto 2894/2025. El esquema terminó el 20 de marzo de 2026. La Asociación Bancaria pidió ahora recuperar ese horario desde el 30 de noviembre de 2026 hasta el 23 de marzo de 2027, aunque falta la decisión oficial.

Qué localidades de la Quinta Sección estuvieron incluidas

Entre los distritos alcanzados el verano pasado figuraron Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Maipú, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón, Balcarce, Ayacucho, Tandil, Pinamar, Villa Gesell y La Costa. También aparecieron localidades como Lobería, Necochea, Rauch y Tordillo.

La enumeración describe el régimen anterior. No implica que cada sucursal de esos municipios tenga hoy confirmado un cambio para fines de noviembre de 2026.

La Plata, Bahía Blanca y otras ciudades del interior

La lista histórica incluyó además a La Plata, Berisso, Ensenada, Bahía Blanca, Olavarría, Azul, Junín, Pergamino, San Nicolás, San Pedro, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, Chivilcoy, Mercedes, Luján y numerosos municipios del interior.

El alcance territorial fue amplio, pero no uniforme: la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano continuaron con el horario tradicional. Por eso es importante evitar una afirmación genérica como «todos los bancos de la Provincia cambian de horario».

Qué deben verificar los clientes antes de ir al banco

El primer paso es identificar en qué partido está ubicada la sucursal. El segundo es revisar la comunicación de la entidad cuando se publique la norma correspondiente. El cambio, de aprobarse con un alcance semejante al anterior, podría afectar tanto a bancos públicos como privados en los distritos adheridos.

Para quienes cobran jubilaciones o prestaciones, realizan depósitos comerciales o necesitan atención presencial, conocer la franja exacta evitará traslados innecesarios. Los canales digitales pueden continuar disponibles fuera del horario de ventanilla, según el servicio.

Por qué todavía no se puede publicar una lista definitiva de 2026/2027

El pedido de La Bancaria no reemplaza la resolución del Gobierno provincial. La nómina del Decreto 2894/2025 es una referencia útil, pero la adhesión de cada municipio y las fechas de la nueva temporada deben confirmarse.

El seguimiento provincial está desarrollado en nuestra cobertura sobre el pedido para adelantar el horario bancario desde noviembre. Esta nota se actualizará cuando se conozca el listado oficial de la nueva temporada.