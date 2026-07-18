¿hay feriado el lunes 20 de julio? El gobierno acelera una definición tras la final del mundial 2026

La posibilidad de un feriado el lunes 20 de julio ganó fuerza en las últimas horas, mientras el Gobierno nacional prepara el operativo para recibir a la Selección Argentina después de la final del Mundial 2026. En la Casa Rosada ya evalúan diferentes alternativas y el anuncio podría producirse cuando termine el partido ante España.

La expectativa no está vinculada solamente con el resultado deportivo. El horario de regreso del plantel, el aeropuerto elegido, el recorrido de los jugadores y la magnitud de la movilización popular serán determinantes para resolver si se interrumpen actividades el lunes o, eventualmente, el martes 21.

Feriado el lunes 20 de julio: qué analiza el Gobierno nacional

La alternativa que aparece con mayores posibilidades es un asueto para la administración pública nacional, aunque dentro del Ejecutivo tampoco descartan un feriado de alcance general. La diferencia entre ambas figuras será clave para saber quiénes deberán trabajar y qué ocurrirá con bancos, organismos públicos, comercios y empresas privadas.

Radio Mitre informó este sábado que el Gobierno se inclina por decretar un asueto durante el lunes. Sin embargo, fuentes de Presidencia citadas por Infobae y El Cronista señalaron que la decisión formal será comunicada después de la final, cuando estén definidos el cronograma de regreso y los planes de la Asociación del Fútbol Argentino.

El partido entre Argentina y España se disputará este domingo 19 de julio desde las 16 horas de la Argentina, según el cronograma publicado por la FIFA para la final del Mundial 2026. Por ese motivo, la resolución podría conocerse durante la noche del domingo.

Las tres variables que definirán si habrá asueto o feriado

El Gobierno trabaja sobre tres datos que todavía pueden modificar los planes. El primero será el resultado del partido, aunque en la Casa Rosada admiten que el recibimiento podría ser multitudinario incluso si la Selección no logra el título.

El segundo punto será cuándo llegará el vuelo con los jugadores. Las primeras estimaciones ubican el regreso durante la tarde del lunes, pero hasta el momento no existe un horario oficial. Una demora podría trasladar las actividades principales al martes 21.

La tercera variable será la decisión de los propios futbolistas y de la AFA. El plantel deberá definir si realizará una caravana, si utilizará la Casa Rosada o si elegirá otro punto de encuentro con los hinchas. Javier Milei ofreció el edificio gubernamental para una eventual celebración, aunque anticipó que los jugadores tendrán libertad para organizar el recibimiento.

Alternativa A quiénes alcanzaría Qué falta definir Feriado nacional Trabajadores públicos y privados de todo el país, con las excepciones que establezca el decreto Decisión del Poder Ejecutivo y publicación de la norma Asueto nacional Principalmente a la administración pública nacional Si provincias, municipios y empresas privadas adhieren Asueto provincial Empleados públicos de cada provincia que adopte la medida Resolución de cada gobernador Asueto municipal Trabajadores municipales de la localidad correspondiente Decreto de cada intendente

Qué puede resolver la Provincia de Buenos Aires

La Provincia de Buenos Aires tendrá un papel central porque el vuelo podría aterrizar en Ezeiza y parte del traslado atravesaría territorio bonaerense. El Ministerio de Seguridad nacional ya inició conversaciones operativas con autoridades de CABA y mantiene contactos con el gobierno de Axel Kicillof.

Hasta la noche de este sábado 18 de julio, la Provincia no había comunicado una medida general para el lunes. Si Nación establece solamente un asueto administrativo, Kicillof deberá decidir si la administración pública bonaerense adhiere mediante una resolución propia.

Los municipios también conservarán la posibilidad de otorgar asueto a sus empleados, especialmente en las localidades que organicen pantallas gigantes, festejos o dispositivos especiales de seguridad. Esa decisión no alcanzaría automáticamente a comercios ni empresas privadas.

El antecedente del feriado después de Qatar 2022

El antecedente que mantiene abierta la expectativa ocurrió después de la final de Qatar 2022. Tras la consagración frente a Francia, el Gobierno de Alberto Fernández declaró feriado nacional el martes 20 de diciembre para facilitar el recibimiento de los campeones.

La medida se dispuso mediante el Decreto 842/2022, que exceptuó a determinadas actividades esenciales. La enorme convocatoria terminó desbordando el recorrido previsto y obligó a trasladar a los jugadores en helicóptero.

Ese episodio explica por qué esta vez el operativo se prepara con anticipación, aunque el anuncio se reserve hasta después del partido. Para quienes deban trabajar, viajar o realizar trámites, la clave será conocer si se establece un feriado nacional o un asueto limitado al sector público. La definición puede llegar pocas horas antes del inicio del lunes.