Volcó un micro en carmen de areco y cayó de un puente durante el temporal: hay varios heridos

Un micro volcó en Carmen de Areco durante la mañana de este viernes 17 de julio y cayó desde un puente de la Ruta Nacional 7, en medio del fuerte temporal que afecta a distintos sectores de la Provincia de Buenos Aires. El vehículo terminó varios metros debajo de la calzada y dejó pasajeros heridos.

Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Bonaerense, ambulancias y equipos de seguridad vial desplegaron un amplio operativo para sacar a los ocupantes del interior del colectivo. En los primeros minutos se informó que había personas atrapadas, aunque posteriormente los rescatistas lograron evacuar la unidad.

Cómo fue el accidente del micro que volcó en Carmen de Areco

El siniestro ocurrió en el sector del puente sobre el arroyo La Guardia, cerca del cruce de la Ruta Nacional 7 con la Ruta Provincial 31. El micro de larga distancia cayó desde una altura estimada de aproximadamente seis metros.

La unidad pertenecía a la empresa Vía TAC y había salido desde la localidad cordobesa de Laboulaye con destino a la Ciudad de Buenos Aires, CABA. En el vehículo viajaban alrededor de 20 pasajeros, además de los dos conductores.

⭕️ Video impactante: un micro cayó desde un puente y quedó destrozado a metros de un río



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La unidad de Vía TAC, que trasladaba pasajeros desde Córdoba y San Luis hacia la Ciudad de Buenos Aires, se precipitó desde un puente en la Ruta… pic.twitter.com/HPW5FzxAf9 — Grupo La Provincia (@LaProvinciaBsAs) July 17, 2026

Uno de los pasajeros explicó ante la prensa que el colectivo estaba ascendiendo al puente cuando una fuerte ráfaga de viento habría provocado la pérdida de estabilidad. Esa versión forma parte de las primeras hipótesis, pero las causas todavía deberán ser determinadas mediante las pericias.

Dato Información preliminar Lugar Ruta Nacional 7, Carmen de Areco Zona Puente sobre el arroyo La Guardia, cerca de la Ruta Provincial 31 Empresa Vía TAC Recorrido Laboulaye hacia CABA Ocupantes Alrededor de 20 pasajeros y dos choferes Altura de la caída Aproximadamente seis metros Estado de la ruta Circulación restringida durante el operativo

Heridos trasladados al hospital de Carmen de Areco

Los pasajeros fueron asistidos inicialmente en el lugar y varios debieron ser trasladados al Hospital Municipal de Carmen de Areco. Entre los ocupantes había un niño y un bebé, quienes también recibieron atención médica después del impacto.

Los primeros reportes periodísticos indicaron que habría alrededor de 20 personas heridas, aunque hasta el momento no se difundió un parte sanitario oficial consolidado con el número definitivo ni con el estado de cada uno de los pacientes.

Las imágenes registradas después del accidente mostraron al micro volcado sobre uno de sus laterales, debajo del puente y en un terreno cubierto de agua. Las condiciones climáticas dificultaron el acceso de los rescatistas y obligaron a interrumpir momentáneamente el tránsito en la zona.

Buscaban a uno de los choferes después del vuelco

Uno de los datos que generó preocupación durante las primeras horas fue la situación de uno de los conductores. Según el relato aportado por un pasajero, el chofer habría abierto una puerta lateral y saltado del micro segundos antes de que la unidad cayera.

La versión no había sido confirmada oficialmente por las autoridades mientras continuaban los rastrillajes en los alrededores del puente. El otro conductor permaneció en el lugar y fue asistido por los equipos de emergencia.

La investigación deberá establecer qué ocurrió en los instantes previos al vuelco y si las fuertes ráfagas fueron determinantes. También se analizarán el estado de la calzada, la velocidad de circulación, las condiciones mecánicas del vehículo y la maniobra realizada al ingresar al puente.

El temporal y las ráfagas que afectaron a la Provincia

El accidente se produjo mientras regía una advertencia por tormentas en amplias zonas bonaerenses. El fenómeno estaba acompañado por lluvias intensas, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas capaces de superar los 70 kilómetros por hora en algunos sectores.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y no permanecer cerca de árboles, postes o estructuras inestables.

Para quienes deban circular por rutas, se aconseja reducir considerablemente la velocidad, aumentar la distancia de frenado y sujetar con firmeza el volante, especialmente al atravesar puentes o sectores abiertos. También es importante respetar los cortes y desvíos dispuestos por el personal que trabaja en la Ruta 7.

El operativo continuaba durante la mañana de este viernes mientras se esperaba información oficial sobre la cantidad definitiva de heridos, la evolución de los pasajeros trasladados y el resultado de la búsqueda del conductor.