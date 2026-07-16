Alerta amarilla por tormentas en provincia de buenos aires: el mapa de las zonas afectadas este viernes 17

Una extensa franja del este de la Provincia de Buenos Aires quedó bajo alerta amarilla por tormentas para este viernes 17 de julio. El nuevo mapa del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable, con fenómenos que podrían complicar los traslados, las actividades al aire libre y el inicio de las vacaciones de invierno en varias localidades.

La actualización fue emitida este jueves 16 de julio a las 18:25 horas y alcanza sectores ubicados entre la costa del Río de la Plata, la región de las lagunas, la cuenca baja del río Salado y el Partido de La Costa.

Alerta amarilla por tormentas en Provincia de Buenos Aires: qué zonas alcanza

El área marcada en amarillo no comprende a toda la Provincia de Buenos Aires. El polígono se concentra sobre el corredor oriental bonaerense y puede incluir partidos completos o solamente una parte de cada distrito.

Entre las referencias visibles en el mapa aparecen localidades y zonas próximas a Berisso, Magdalena, Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli, Dolores, General Lavalle, General Conesa y Mar del Tuyú. También quedan involucrados sectores rurales y costeros cercanos.

Sector bonaerense Referencias visibles en el mapa Corredores a seguir Costa del Río de la Plata Berisso, Magdalena y alrededores Rutas provinciales 11 y 36 Región de las lagunas Brandsen, Chascomús y Lezama Autovía 2 y accesos locales Centro-este bonaerense Castelli, Dolores y zonas rurales cercanas Autovía 2 y Ruta Provincial 63 Cuenca baja del Salado Tordillo, General Conesa y General Lavalle Rutas provinciales 11, 56 y 57 Costa Atlántica norte Partido de La Costa, incluida la zona de Mar del Tuyú Ruta Interbalnearia 11

La delimitación puede atravesar solamente una parte de un municipio. Por ese motivo, el organismo recomienda ingresar al mapa oficial de alertas del SMN, acercar la imagen y seleccionar la ubicación exacta antes de organizar un viaje.

Cuándo podrían llegar las tormentas este viernes 17

El mapa diario confirma la vigencia del alerta durante el viernes, aunque el horario de mayor riesgo puede cambiar entre el norte y el sur del área afectada. Las tormentas podrían avanzar de manera irregular y no necesariamente alcanzar a todas las localidades al mismo tiempo.

El SMN divide cada jornada en cuatro períodos: madrugada, mañana, tarde y noche. Cada franja representa seis horas y puede consultarse al seleccionar una zona dentro del mapa interactivo.

La actualización de las 18:25 todavía puede ser modificada durante la noche o en el parte previsto alrededor de las 6 de la mañana. Si la evolución meteorológica lo requiere, también pueden emitirse avisos adicionales fuera de esos horarios.

Qué significa el nivel amarillo y qué fenómenos pueden registrarse

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. No significa que se espere una tormenta severa en todos los puntos, pero sí exige permanecer informado.

Un alerta por tormentas puede emitirse cuando existe riesgo de uno o varios de estos fenómenos:

Lluvias intensas en períodos cortos.

en períodos cortos. Ráfagas capaces de desprender ramas u objetos sueltos.

Actividad eléctrica frecuente.

Caída ocasional de granizo.

Reducción de visibilidad en rutas y calles.

El organismo aclara que incluso dentro de un área amarilla pueden desarrollarse núcleos puntualmente más intensos. Por eso será importante seguir también los avisos a muy corto plazo, que se publican cuando los radares detectan tormentas fuertes o severas con una anticipación de hasta tres horas.

Las recomendaciones para las zonas bajo alerta

Ante la posibilidad de tormentas, se aconseja evitar actividades al aire libre durante el momento de mayor intensidad, asegurar macetas, toldos y otros elementos que puedan ser desplazados por el viento y mantener limpios desagües y sumideros.

Permanecer dentro de viviendas, edificios o vehículos cerrados.

No refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o estructuras metálicas.

No circular por calles anegadas ni intentar cruzar sectores cubiertos por agua.

Desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda.

Cargar los teléfonos y tener a mano los números de Bomberos, Policía y Defensa Civil.

Reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos en rutas.

El alerta no implica por sí mismo la suspensión de clases, actividades municipales o servicios. Cualquier modificación deberá ser comunicada por las autoridades de cada distrito. Además, Provincia de Buenos Aires y CABA tienen pronósticos y delimitaciones diferentes, por lo que no debe suponerse que un aviso bonaerense se extiende automáticamente a la Ciudad de Buenos Aires.

Quienes tengan previsto viajar por la Autovía 2 o hacia el Partido de La Costa durante el viernes deberían revisar nuevamente el parte antes de salir, debido a que el mapa puede cambiar según el desplazamiento de las tormentas.