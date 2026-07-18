Asueto el lunes 20 de julio: qué se sabe en nación y las provincias antes de la final

El asueto el lunes 20 de julio se convirtió en una de las grandes preguntas antes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La posibilidad comenzó a ganar fuerza en las últimas horas, aunque el escenario no será necesariamente igual en todo el país.

Al cierre de este sábado 18 de julio, el lunes continúa figurando como una jornada laborable en el calendario oficial de feriados 2026. Sin embargo, la Casa Rosada analiza una medida extraordinaria vinculada con el regreso de la Selección Argentina y no descarta que la definición llegue después del partido.

Asueto el lunes 20 de julio: qué evalúa el Gobierno nacional

La alternativa que estudia Nación contempla dos fechas posibles: el lunes 20 o el martes 21 de julio. Todo dependerá del horario de regreso del plantel, el aeropuerto elegido, el recorrido previsto y la decisión que adopten los jugadores junto con la Asociación del Fútbol Argentino.

La final frente a España se disputará el domingo 19 de julio desde las 16. Una vez terminado el encuentro, se espera que comiencen las conversaciones formales para definir cómo será la llegada del equipo y si habrá una celebración abierta al público.

Por esa razón, el Gobierno trabaja con varios escenarios, pero decidió no anticipar un anuncio. Hasta el momento, no existe un decreto nacional publicado que convierta al lunes en feriado o que otorgue asueto a los empleados de la administración pública.

La señal definitiva deberá aparecer mediante un comunicado de Presidencia o una norma publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Los mensajes difundidos en redes sociales, cadenas de WhatsApp o publicaciones sin documentación oficial no modifican el calendario laboral.

Qué resolvieron las provincias para el lunes

Las provincias pueden establecer un asueto para sus propios trabajadores estatales, aunque esa decisión no alcanza automáticamente a empleados nacionales, comercios, industrias o empresas privadas.

Jurisdicción Situación informada para el lunes 20 Nación La medida continúa en evaluación. Podría aplicarse el lunes o coincidir con el regreso del plantel. Provincia de Buenos Aires No se anunció un asueto provincial general. Las escuelas estarán en receso de invierno. CABA No se confirmó asueto administrativo. Las clases estarán suspendidas por vacaciones de invierno. Mendoza El Gobierno provincial ratificó la vuelta a clases y el funcionamiento normal de la administración pública, salvo una decisión nacional posterior. San Juan Las autoridades anticiparon actividad normal y regreso a las aulas después del receso. Resto de las provincias No se comunicó hasta el momento un asueto provincial general por la final. Cada gobernador podría adoptar una medida propia.

El panorama todavía puede cambiar durante el domingo por la noche. Una provincia podría adherir a una medida de Nación, disponer un asueto administrativo independiente o mantener sin cambios la actividad estatal.

En qué provincias no habrá clases el lunes 20 de julio

La situación escolar genera confusión porque varias jurisdicciones no tendrán clases, pero no por un feriado relacionado con el Mundial, sino por las vacaciones de invierno establecidas antes del comienzo del ciclo lectivo.

Según el calendario escolar nacional de 2026, el lunes comenzará el receso en la Provincia de Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

Además, continuarán de vacaciones las escuelas de Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

En cambio, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe tienen programado el regreso a las aulas el lunes 20. En esas provincias, las clases solamente podrían modificarse mediante una resolución educativa local o una medida nacional de alcance general.

La diferencia entre feriado y asueto administrativo

La figura que elija el Gobierno será determinante. Un asueto administrativo nacional puede limitarse a empleados públicos y organismos dependientes del Poder Ejecutivo, mientras que el sector privado continúa trabajando salvo que cada empleador decida adherir.

Un feriado nacional tiene un alcance laboral más amplio y obliga a reorganizar bancos, transporte, atención pública, turnos y servicios. Esa fue la herramienta utilizada tras Qatar 2022 mediante el Decreto 842/2022, aunque en aquella oportunidad el descanso se fijó para el día en que regresó la Selección y no para la jornada inmediatamente posterior a la final.

Hasta que se publique una norma, quienes deban trabajar el lunes deben considerar vigente el cronograma habitual. La decisión podría conocerse con pocas horas de anticipación, una vez que la Selección defina cuándo vuelve al país y cómo será el recibimiento.