Jueves templado, pero vuelven las lluvias: así seguirá el tiempo en Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires transita este jueves 16 de julio con condiciones meteorológicas mucho más agradables que las registradas durante los últimos días. El ingreso de una masa de aire más templada favorece un marcado ascenso de las temperaturas, mientras que el cielo se presenta entre parcialmente nublado y mayormente cubierto en buena parte del territorio bonaerense, acompañado por vientos predominantes del sector norte y noreste.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 17 y 21 °C, con registros más elevados en el norte y centro de la provincia, mientras que en la costa atlántica el ambiente se mantendrá algo más fresco por la influencia marítima. En líneas generales, será una jornada estable, sin fenómenos significativos aunque con probabilidades de algunas lluvias dispersas durante la jornada.

Pero este jueves no será uno más para los argentinos. El país entero continúa envuelto en una enorme alegría luego de la resonante victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra, un triunfo que volvió a despertar abrazos, banderas celestes y blancas y una emoción colectiva que recorrió cada rincón de la provincia de Buenos Aires. En plazas, hogares, comercios y lugares de trabajo todavía se respira el orgullo por un equipo que volvió a demostrar su carácter y alimentó la ilusión de todo un pueblo de seguir haciendo historia en el Mundial.

¿Cómo continuará el tiempo?

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el viernes continuará el ambiente templado durante gran parte del día, aunque comenzará a aumentar la nubosidad y no se descartan lluvias y algunas tormentas aisladas en distintos sectores bonaerenses hacia la tarde y la noche, especialmente sobre el norte y el este provincial.

Durante el sábado persistirá la inestabilidad con descenso de las temperaturas y probabilidad de precipitaciones en varias localidades, mientras que entre el domingo y el inicio de la próxima semana se espera el ingreso de una masa de aire más frío que devolverá condiciones típicamente invernales, con máximas más bajas y mañanas frescas en gran parte de la provincia.

Los especialistas recomiendan seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, ya que las condiciones previstas para el fin de semana podrían modificarse a medida que avance el sistema frontal.