El llamativo 19-7 que alimenta el sueño de otra Copa del Mundo

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer por 2 a 1 a Inglaterra, no solo desató una enorme alegría en todo el país, sino que también dio lugar a una llamativa coincidencia estadística que rápidamente comenzó a viralizarse entre los hinchas y a alimentar la ilusión de conquistar una nueva Copa del Mundo.

Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya dejó atrás la histórica semifinal y prepara el decisivo encuentro del próximo domingo frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, una particular combinación de números captó la atención del mundo futbolero.

De acuerdo con las estadísticas difundidas por la Agencia Noticias Argentinas, la Selección Argentina llega a la final con 19 goles convertidos y 7 goles recibidos a lo largo del certamen.

El conjunto albiceleste anotó tres goles frente a Argelia, Jordania, Cabo Verde, Egipto y Suiza, además de dos tantos ante Austria e Inglaterra, alcanzando un total de 19 conquistas. En defensa, recibió siete goles: uno frente a Jordania, Austria, Suiza e Inglaterra, y dos ante Cabo Verde y Egipto.

La coincidencia aparece al unir ambas cifras: 19 goles a favor y 7 goles en contra, una combinación que forma 19/7, exactamente la fecha en la que Argentina disputará la gran final del Mundial frente a España: domingo 19 de julio.

Si bien se trata de una simple casualidad estadística, el dato no tardó en instalarse en las redes sociales, donde miles de hinchas comenzaron a compartir la curiosidad como una nueva “señal” de cara al partido más importante del torneo.

No es la primera vez que el pueblo argentino encuentra simbolismos y coincidencias durante una Copa del Mundo. Antes y durante el título obtenido en Qatar 2022 también se multiplicaron las cábalas relacionadas con números, horarios, fechas, patentes de vehículos y otros hechos fortuitos que terminaron formando parte del folclore futbolero.

Lejos de los análisis tácticos y de las estrategias que preparan los cuerpos técnicos de Argentina y España, la mística popular volvió a hacerse presente. Para muchos hinchas, el “19-7” ya se transformó en un nuevo amuleto rumbo a la séptima final mundialista de la historia de la Selección.

Las coincidencias, naturalmente, no definen el resultado de un partido. Sin embargo, en un país donde el fútbol se vive con una pasión incomparable, cualquier detalle capaz de alimentar la esperanza encuentra rápidamente un lugar en el corazón de los argentinos.

Ahora será el turno del equipo de Lionel Scaloni de escribir el capítulo más importante. El próximo domingo, Argentina buscará que esa curiosa coincidencia estadística quede inmortalizada como otra anécdota de un camino que pueda terminar con la ansiada cuarta estrella.