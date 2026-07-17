Violento robo a un productor rural de brandsen: lo maniataron y le robaron $20 millones

Un productor agropecuario fue víctima de un violento asalto en la localidad de Oliden, partido de Brandsen, cuando regresaba a su establecimiento rural con una importante suma de dinero producto de una operación comercial. Los delincuentes lo sorprendieron en la tranquera de ingreso al campo, lo redujeron, lo ataron de pies y manos y escaparon con aproximadamente 20 millones de pesos en efectivo, además de documentación y otros objetos de valor. La Justicia investiga si el golpe fue planificado y si los autores contaban con información previa sobre los movimientos de la víctima.

Según trascendió, el hecho ocurrió durante la noche del miércoles. Horas antes, el productor había recibido el dinero correspondiente a la venta de varios equinos en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta 2, donde se encontró con el chofer de un camión que le entregó el efectivo.

Tras concretar la operación, emprendió el regreso hacia su campo por caminos rurales. Al llegar al establecimiento descendió de su camioneta para abrir la tranquera y, cuando volvía a subir al vehículo para ingresar, fue interceptado por un automóvil que irrumpió a gran velocidad con las luces altas, dificultando su visión.

Dos hombres armados descendieron del vehículo y, bajo amenazas de muerte, obligaron al productor a tirarse al suelo. Luego lo maniataron con precintos y sogas mientras revisaban la camioneta en busca del dinero.

Los asaltantes encontraron rápidamente el paquete con los 20 millones de pesos y también sustrajeron documentación personal, tarjetas bancarias, un teléfono celular y otros efectos personales. Antes de huir, uno de los delincuentes le habría dicho a la víctima una frase que ahora concentra la atención de los investigadores: “Te vendieron, te vendió el camionero”, lo que alimenta la hipótesis de que la banda actuó con información precisa sobre la operación comercial realizada momentos antes.

Pese a encontrarse inmovilizado, el productor logró liberarse por sus propios medios y regresó a la estación de servicio donde había recibido el dinero para pedir ayuda. Desde allí se dio aviso al 911 y personal policial inició las primeras actuaciones.

La investigación continúa con la recolección de pruebas, el análisis de cámaras de seguridad y la reconstrucción de los movimientos previos al asalto para determinar si existió un seguimiento o una filtración de información que facilitó el millonario golpe. Hasta el momento no se informaron detenidos