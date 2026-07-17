Grave accidente en ruta 7: un micro cayó de un puente por las fuertes ráfagas de viento

Un micro de larga distancia que había partido desde la localidad cordobesa de Laboulaye con destino a la Ciudad de Buenos Aires volcó este viernes y cayó al vacío a la altura del puente del arroyo La Guardia, sobre la Ruta Nacional 7, en jurisdicción de la ciudad bonaerense de Carmen de Areco.

Las primeras informaciones aportadas por fuentes policiales y de bomberos indican que la unidad despistó, perdió el control y terminó precipitando unos seis metros por un barranco. Los peritajes iniciales señalan que las fuertes ráfagas de viento que afectan a la región podrían haber sido un factor determinante en el siniestro.

En el micro viajaban al menos 20 personas, entre ellas un bebé. Afortunadamente, los equipos de emergencia confirmaron rápidamente que no había pasajeros atrapados dentro de la estructura del vehículo, lo que permitió agilizar las tareas de rescate.

Todos los ocupantes recibieron asistencia médica inmediata y fueron trasladados al hospital de Carmen de Areco para evaluar la gravedad de las lesiones y recibir la atención correspondiente. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre víctimas fatales.

En el lugar trabajan efectivos de seguridad vial, personal policial, bomberos y ambulancias. Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución por la zona debido a las condiciones climáticas adversas y la presencia de operativos de emergencia sobre la traza.

El episodio ocurre en un contexto de fuertes vientos que afectan a distintos sectores del centro del país, con alertas meteorológicas vigentes y ráfagas que en algunas regiones superan los 80 km/h.