Milagro en luján: una rueda se desprendió de un camión y chocó contra una escuela

Momentos de extrema tensión se vivieron en la ciudad bonaerense de Luján cuando una rueda que se desprendió de un camión terminó impactando contra el edificio de una escuela, en un hecho que pudo haber derivado en una tragedia.

El incidente ocurrió mientras el vehículo de gran porte circulaba por las inmediaciones del establecimiento educativo. Por causas que son materia de investigación, una de las ruedas se desprendió del camión, salió despedida a gran velocidad y terminó chocando contra el frente de la institución escolar, provocando importantes daños materiales.

Afortunadamente, al momento del impacto no había alumnos ni docentes en el sector alcanzado por la rueda, por lo que no se registraron personas heridas. La situación generó una profunda conmoción entre la comunidad educativa y los vecinos, quienes destacaron que el desenlace pudo haber sido mucho más grave si el hecho ocurría durante el ingreso o la salida de los estudiantes.

Tras el episodio, personal policial y agentes municipales trabajaron en el lugar para asegurar la zona, realizar las pericias correspondientes y determinar las causas que provocaron el desprendimiento de la rueda. La investigación buscará establecer si existió una falla mecánica o algún otro factor que originó el incidente.

Foto: El Civismo