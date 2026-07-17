El Gobierno analiza declarar asueto o feriado después de la final del Mundial

Mientras la Selección Argentina se prepara para disputar la gran final del Mundial 2026 frente a España, volvió a instalarse el debate sobre un posible feriado nacional o asueto administrativo en caso de que el equipo de Lionel Scaloni se consagre campeón.

En las últimas horas, distintos sectores sindicales y dirigentes políticos comenzaron a impulsar la iniciativa para facilitar que millones de argentinos puedan participar de un eventual recibimiento multitudinario al plantel campeón, tal como ocurrió tras la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Sin embargo, hasta el momento el Gobierno nacional no confirmó ninguna medida oficial y no existe ningún decreto ni anuncio que establezca un feriado o asueto para los días posteriores a la final, no obstante aseguran que la posibilidad “está en evaluación” y la vinculan con los preparativos del operativo de recibimiento de los jugadores de la Selección argentina, “con el resultado que sea”.

Antecedentes

El antecedente más cercano se remonta al 20 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Alberto Fernández decretó un feriado nacional para permitir que la población recibiera a la Selección tras la histórica consagración en Qatar.

En esta Copa del Mundo también hubo pedidos de distintos gremios para declarar asuetos administrativos durante partidos clave del seleccionado argentino. Entre ellos, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitó suspender actividades para que los empleados públicos pudieran seguir la semifinal ante Inglaterra, aunque el Gobierno de Javier Milei rechazó esa propuesta y mantuvo el funcionamiento normal de la administración pública nacional.

¿Qué puede ocurrir tras la final?

Si Argentina obtiene el título mundial, se espera un recibimiento masivo para el plantel en el país, con millones de personas movilizándose para celebrar el logro deportivo.

En ese contexto, no se descarta que en las próximas horas puedan surgir nuevos pedidos de sindicatos, gobernadores o intendentes para declarar un asueto administrativo o incluso un feriado excepcional. No obstante, cualquier decisión dependerá exclusivamente del Gobierno nacional y, por ahora, no existe ninguna confirmación oficial.

La expectativa crece entre los hinchas, mientras el país aguarda una final que podría marcar un nuevo capítulo histórico para el fútbol argentino.