¿el lunes 20 hay asueto o feriado? La decisión que se analiza después de la final

¿El lunes 20 hay asueto o feriado? La pregunta empezó a multiplicarse a medida que se acerca la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un partido que puede extender los festejos hasta entrada la noche y alterar por completo el comienzo de la semana.

La expectativa no nació solamente en las redes sociales. En la Casa Rosada se analizan distintos escenarios para el regreso de la Selección y el operativo de seguridad que acompañaría un eventual recibimiento multitudinario. Dentro de esas alternativas aparece la posibilidad de disponer una jornada excepcional, aunque todavía faltan definiciones clave.

La final se jugará el domingo 19 de julio a las 16 horas de Argentina, según el cronograma de la FIFA. El momento y la modalidad del regreso del plantel serán determinantes: la delegación podría arribar el lunes o el martes, por lo que la eventual medida no necesariamente coincidiría con el día posterior al partido.

¿El lunes 20 hay asueto o feriado en todo el país?

Hasta este viernes 17 de julio, el lunes 20 no figura como feriado nacional en el calendario oficial de feriados 2026. Tampoco se publicó hasta el momento un decreto nacional que modifique esa situación.

Esto significa que, con la información vigente, la jornada mantiene su carácter laborable para la mayoría de los argentinos. Sin embargo, la respuesta todavía puede cambiar: tal como informó INFOZONA, el Gobierno analiza declarar un asueto o feriado después de la final del Mundial, en relación con la llegada del equipo y la organización de una posible celebración.

La decisión podría conocerse con muy poca anticipación. En diciembre de 2022, tras la consagración en Qatar, el feriado nacional para recibir a la Selección fue oficializado mediante el Decreto 842/2022, publicado el mismo día en que el plantel recorrió las calles junto a millones de hinchas.

Qué se está evaluando para después de la final

La discusión no se limita a elegir entre trabajar o no trabajar. Antes de tomar una decisión, el Gobierno necesita conocer cuándo llegará la Selección, dónde aterrizará y si habrá una caravana o acto oficial. Esos datos impactan directamente en el despliegue de seguridad, el transporte y los accesos a CABA.

También existe la posibilidad de que la medida alcance solamente a la administración pública nacional. En ese caso, no sería un feriado general y las empresas privadas, los comercios y buena parte de los servicios continuarían funcionando normalmente.

Posible medida Situación hasta ahora A quién alcanzaría Feriado nacional No confirmado Trabajadores de todo el país, con las reglas laborales de un feriado Asueto administrativo nacional En evaluación como alternativa Personal de organismos públicos nacionales, según el alcance del decreto Asueto provincial o municipal Depende de cada jurisdicción Empleados públicos de la provincia o municipio que lo disponga Día no laborable local en Carlos Pellegrini Previsto por el aniversario de la localidad Alcance local; no convierte al lunes en feriado nacional

La diferencia entre feriado y asueto

La denominación es importante porque modifica los efectos de la medida. Si se declara un feriado nacional, se aplican las normas previstas para esas fechas: quienes no trabajan cobran el día normalmente y quienes prestan tareas deben percibir la remuneración correspondiente al feriado.

Un asueto, en cambio, suele limitarse al sector público alcanzado por la disposición. El empleo privado no queda incluido automáticamente y cada empresa puede mantener su horario habitual o adoptar una decisión propia.

La Provincia de Buenos Aires y CABA también podrían dictar asuetos para sus respectivas administraciones. Esa eventual decisión sería independiente y no equivaldría a un feriado para todos los trabajadores de esas jurisdicciones.

Por qué el regreso de la Selección puede mover la fecha

El antecedente de 2022 dejó una enseñanza: el día elegido depende más del arribo y del recorrido del plantel que de la fecha del partido. Por eso, aunque la búsqueda se concentra en saber si habrá feriado el lunes 20, no se descarta que una eventual jornada especial se traslade al martes 21 si el equipo llega más tarde.

La definición también podría depender del resultado de la final y de la voluntad de los jugadores de participar en un recibimiento abierto. Mientras esos puntos continúen sin resolverse, no conviene asumir que el lunes será libre ni modificar compromisos laborales sin una comunicación oficial.

Qué hay que mirar para saber si se confirma

La señal definitiva será la publicación de un decreto o un anuncio formal de Presidencia. En caso de establecerse un feriado nacional, la medida debería difundirse oficialmente y precisar la fecha, el alcance y las excepciones para servicios esenciales.

Hasta que eso ocurra, el lunes 20 sigue programado como día laborable en el calendario nacional. Pero la discusión está abierta y las próximas horas, junto con la organización del regreso de la Selección, pueden terminar de inclinar una decisión que millones de argentinos esperan conocer antes de la final.