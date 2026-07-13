¿hay asueto el miércoles 15 de julio? : la duda que crece por el partido de argentina vs inglaterra

La búsqueda sobre si hay asueto el miércoles 15 de julio se disparó por una mezcla explosiva: la semifinal Argentina vs Inglaterra, el horario de oficina y un listado de descansos locales que empezó a circular en la Provincia de Buenos Aires.

El partido tiene todos los ingredientes para alterar la rutina. La Selección juega por un lugar en la final del Mundial 2026 y el cruce está programado para las 16:00 de Argentina, una franja en la que millones de personas todavía estarán trabajando, cursando, atendiendo comercios o haciendo trámites.

La expectativa no nació de la nada. En otros partidos del Mundial algunas jurisdicciones analizaron o aplicaron permisos especiales para la administración pública, y ahora la pregunta volvió con más fuerza: si Argentina juega una semifinal contra Inglaterra, ¿puede aparecer un asueto de último momento?

Pedido de asueto

A la discusión se sumó en las últimas horas un pedido concreto de la ONG La Argentinidad, que solicitó al Gobierno nacional evaluar un asueto desde las 13:00 del miércoles 15 de julio por la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Según publicó LU24, la presentación apunta a que los trabajadores puedan regresar a sus hogares con tiempo para ver el partido, que fue planteado por la entidad como un acontecimiento deportivo con una carga histórica y simbólica especial para el país.

La ONG también argumentó que un asueto podría ayudar a reducir el ausentismo laboral y escolar durante un evento de altísima convocatoria, una idea que vuelve a instalar la expectativa sobre si Nación, alguna provincia o ciertos municipios podrían tomar una decisión de último momento antes del cruce mundialista.

Asueto el miércoles 15 de julio: qué escenario está sobre la mesa

Por ahora, el dato firme es que el miércoles 15 de julio no aparece como feriado nacional en el calendario oficial de feriados nacionales. En julio ya pasaron el 9 de Julio, feriado inamovible por el Día de la Independencia, y el viernes 10, día no laborable con fines turísticos.

Eso no impide que pueda haber movimientos puntuales. Un asueto puede ser decretado por Nación, una provincia, CABA, un municipio, una universidad, un organismo público o incluso acordado por sectores privados.

Argentina vs Inglaterra: el horario que empuja la pregunta

Según el fixture de la FIFA, Argentina e Inglaterra jugarán el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta. Por la diferencia horaria, el encuentro se verá en la Argentina desde las 16:00, justo en plena jornada laboral y comercial.

Ese horario explica por qué la consulta creció tanto. No es lo mismo un partido nocturno que una semifinal en mitad de la tarde. Si alguna provincia o municipio decide liberar empleados públicos, adelantar la salida o suspender actividades, deberá comunicarlo por decreto, resolución o anuncio oficial.

Fecha Situación Qué implica Miércoles 15 de julio Argentina vs Inglaterra a las 16:00 No figura como feriado nacional. Puede haber asuetos puntuales si los decreta cada jurisdicción. Jueves 16 de julio Feriados patronales y locales en distritos bonaerenses Alcance local, bancario o administrativo según cada caso. Lunes 17 de agosto Próximo feriado nacional Rige en todo el país por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín.

Los municipios bonaerenses con feriado patronal el jueves 16

El dato que alimentó la confusión viene del cronograma de feriados locales de Banco Provincia, actualizado al 30 de junio de 2026. Allí figuran partidos y localidades bonaerenses con descanso local el jueves 16 de julio, en su mayoría por celebraciones patronales.

Es decir: no se trata, en principio, de un feriado creado por el partido de Argentina, sino de un calendario local que justo cae el día posterior a la semifinal. Para quienes estén alcanzados, puede ser una ventaja concreta: podrán ver el partido en sus casas o reunirse con familiares y amigos sin la presión de madrugar al día siguiente.

Tipo Lugares bonaerenses con feriado local el 16 de julio Partidos Carmen de Areco, General Rodríguez, Carlos Casares, Benito Juárez, Cañuelas, Zárate, General La Madrid, Pellegrini, Chivilcoy, Lobería, Las Flores y Carmen de Patagones. Localidades La Violeta, El Socorro y Mariano Benítez, en Pergamino; General Villegas y Villa Saboya; Necochea; Dennehy y Francisco Quiroga, en Nueve de Julio; Pasteur, en Lincoln; y 16 de Julio, en Azul.

Qué trabajadores podrían tener descanso y quiénes deberán esperar

En los feriados patronales o locales, el alcance suele depender de cada jurisdicción y del sector. Puede abarcar administración pública municipal, bancos o dependencias específicas, pero no siempre alcanza de manera automática al comercio, la industria o el empleo privado.

Por eso, antes de reorganizar la jornada del miércoles o del jueves, conviene mirar tres cosas: si hay decreto municipal o provincial, si el empleador comunicó una modificación horaria y si el convenio de la actividad contempla la fecha local.

El caso más sensible es el del miércoles 15. Si no aparece una resolución específica, la jornada se mantiene como cualquier día hábil. Aun así, por la magnitud del partido, no sería extraño que algunas oficinas, comercios, escuelas privadas, clubes o instituciones ajusten horarios de atención para evitar que el cruce con Inglaterra los encuentre con las puertas abiertas y medio país mirando el celular.

Entonces, qué puede pasar antes del miércoles

La ventana de definiciones todavía importa. Las medidas de asueto por eventos deportivos suelen anunciarse con poca anticipación y con alcances limitados. Pueden ser desde una salida anticipada para estatales hasta una suspensión de actividades por turno tarde.

La recomendación práctica es seguir los canales oficiales de cada provincia, municipio y organismo. Si hay asueto por Argentina vs Inglaterra, deberá quedar claro a quiénes alcanza, desde qué hora rige y qué servicios esenciales mantienen guardias.

Mientras tanto, el único descanso confirmado en la Provincia de Buenos Aires está puesto sobre el jueves 16 para distritos y localidades con feriado local. El miércoles 15, por ahora, sigue bajo la lupa: la pelota, el calendario y los decretos corren por carriles distintos, pero esta vez pueden cruzarse en plena tarde mundialista.