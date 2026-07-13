Paritaria policía bonaerense: cómo quedan los sueldos con el aumento en julio 2026

La paritaria de la Policía Bonaerense tendría una definición clave este lunes 13 de julio, cuando el Gobierno provincial anunciaría una nueva actualización para el personal de la fuerza. El esquema que trascendió replica la mejora acordada con docentes y estatales, aunque todavía resta la comunicación oficial con todos los alcances.

La suba prevista es del 7% en dos tramos: un 5% correspondiente a julio y otro 2% en agosto, ambos calculados sobre los haberes de junio. La medida alcanzaría al personal policial de la Provincia de Buenos Aires y deberá formalizarse para conocer cómo se aplicará sobre cada componente del recibo.

Paritaria de la Policía Bonaerense: cómo sería el aumento

El cronograma que prepara la administración de Axel Kicillof contempla un primer incremento del 5% en julio y un segundo tramo del 2% en agosto. No se trataría de una suba acumulativa del 7,1%, ya que los dos porcentajes tomarían como referencia la misma base salarial de junio.

Tramo Aumento Base de cálculo Julio 2026 5% Haberes de junio Agosto 2026 2% Haberes de junio Total anunciado 7% Aplicación escalonada

En rigor, la Policía Bonaerense no participa de una negociación sindical propia como la que mantienen los gremios docentes o los estatales de la Ley 10.430. El Poder Ejecutivo define la recomposición por vía administrativa y, en los últimos acuerdos, suele replicar el esquema salarial otorgado al resto de los trabajadores provinciales.

El antecedente inmediato es el acuerdo que la Provincia cerró el 8 de julio con docentes y estatales. El Ministerio de Economía bonaerense confirmó oficialmente para esos sectores el mismo reparto de 5% en julio y 2% en agosto sobre los salarios de junio.

Cómo quedarían los básicos de la Policía Bonaerense

Tomando como referencia la escala aplicada desde abril de 2026, es posible estimar el impacto sobre algunos sueldos básicos. Los siguientes valores son proyecciones matemáticas y no reemplazan la escala oficial que deberá publicar la Provincia.

Jerarquía Básico de referencia Julio estimado Agosto estimado Oficial de Policía $865.707,57 $908.992,95 $926.307,10 Sargento $869.819,97 $913.310,97 $930.707,37 Teniente $882.927,82 $927.074,21 $944.732,77 Capitán $1.108.250,40 $1.163.662,92 $1.185.827,93 Comisario $1.351.352,97 $1.418.920,62 $1.445.947,68 Comisario General $1.882.293,61 $1.976.408,29 $2.014.054,16

Estos importes corresponden únicamente al básico. El salario total puede incluir bonificación remunerativa, suma no remunerativa, riesgo profesional, antigüedad, horas CO.RE.S., Policía Adicional, compensación por uniforme y otros conceptos. También varía por descuentos, situación familiar, destino y funciones.

La escala vigente desde abril fue informada por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías bonaerenses, que detalló cómo se reflejó aquella actualización en los recibos.

Qué falta confirmar y qué pasará con retirados y adicionales

El dato central que todavía no fue oficializado es el alcance completo del aumento sobre los adicionales. En actualizaciones anteriores, la Provincia también modificó conceptos como la compensación por uniforme y el valor de la Policía Adicional, pero para julio y agosto aún no se difundió el detalle definitivo.

También se espera conocer cómo se trasladará la nueva escala a retirados, jubilados y pensionados policiales. La Caja policial suele informar la aplicación en sus propios cronogramas, por lo que esos beneficiarios deberán observar la comunicación específica del organismo.

Además del aumento para la fuerza, distintas fuentes provinciales anticiparon una actualización de programas de asistencia social. Por ahora no se comunicaron oficialmente los nuevos montos ni qué prestaciones serán alcanzadas.

La confirmación prevista para este lunes permitirá saber desde qué liquidación aparecerá cada tramo, qué rubros subirán y cuáles serán los valores finales por jerarquía. Hasta entonces, el 7% escalonado es el esquema previsto, pero la escala completa seguirá pendiente del acto administrativo y de su publicación oficial.