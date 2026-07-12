Feriados 2026: cuántos días falta para el próximo fin de semana largo

Muchos argentinos ya consultan el calendario buscando un respiro ante la rutina diaria. La buena noticia es que agosto cuenta con un feriado trasladable que permitirá disfrutar de un fin de semana extendido.

Se trata del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una fecha clave que impacta en la organización de los días de descanso en todo el territorio nacional.

La fecha exacta del descanso

El feriado original cae el lunes 17 de agosto, configurando un fin de semana largo de tres días.

Fecha de feriado: Lunes 17 de agosto.

Lunes 17 de agosto. Duración: Sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto.

¿Qué se celebra este día?

Esta jornada conmemora el fallecimiento del General José de San Martín, ocurrido en 1850. Es una de las fechas más importantes del calendario nacional, destinada a honrar al “Padre de la Patria”.

A diferencia de otros feriados que pueden generar puentes de cuatro días, en esta oportunidad el descanso será de tres jornadas consecutivas.

Feriados y fines de semana largos que restan en el año

Tras el descanso de agosto, el calendario oficial de 2026 aún contempla varias fechas ideales para organizar nuevas pausas antes de concluir el año: