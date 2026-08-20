Una avícola de granja tres arroyos despidió a 20 trabajadores en monte y ofrece media indemnización

La situación laboral en San Miguel del Monte volvió a encender las alarmas luego de que, durante los últimos días, al menos 20 trabajadores de la empresa avícola Wade S.A. recibieran telegramas de despido.

La firma, vinculada al grupo Granja Tres Arroyos, comunicó las desvinculaciones en el marco de un proceso de reestructuración de personal que afecta a su planta ubicada en el distrito bonaerense. Las notificaciones fueron fechadas el 7 de agosto y llevan la firma del apoderado de la compañía.

El argumento de la empresa

Según surge de las comunicaciones recibidas por los trabajadores, Wade S.A. decidió extinguir los vínculos laborales invocando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una indemnización reducida en determinadas situaciones de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador.

La empresa sostiene que atraviesa una “grave disminución de trabajo no imputable a la empleadora” y atribuye el deterioro de la actividad a una combinación de factores que habrían impactado sobre la producción y la comercialización.

Entre los argumentos expuestos aparecen las consecuencias de los brotes de influenza aviar, las restricciones y dificultades para acceder a mercados internacionales, la reducción de las exportaciones y la consecuente sobreoferta de productos en el mercado interno.

A esto se suman, de acuerdo con la explicación empresarial, la caída de los precios de los productos avícolas, el incremento de los costos de producción, contingencias operativas y conflictos colectivos que habrían afectado el normal funcionamiento de la planta.

Una indemnización que genera controversia

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con el encuadramiento de los despidos bajo el artículo 247.

La modalidad invocada por la empresa implica una indemnización equivalente al 50% de la prevista para un despido sin justa causa, siempre que se acrediten las circunstancias contempladas por la legislación laboral.

Sin embargo, el hecho de que la empresa invoque esta normativa no significa automáticamente que la procedencia de ese encuadramiento quede acreditada. Los trabajadores afectados comenzaron a reunir la documentación correspondiente para analizar las liquidaciones y evaluar eventuales cuestionamientos a la medida.

Preocupación en San Miguel del Monte

El impacto de los despidos trasciende a los trabajadores directamente afectados, debido al peso que la actividad avícola tiene sobre el empleo local.

La situación de Wade S.A. se suma a una crisis más amplia que atraviesa el grupo Granja Tres Arroyos y que durante los últimos meses ya había generado preocupación entre trabajadores, autoridades y representantes políticos de San Miguel del Monte.

En mayo, el Municipio había convocado a representantes de distintos bloques del Concejo Deliberante para analizar la situación de la empresa. En aquel momento se advertía que más de 300 puestos de trabajo locales estaban vinculados a la actividad de la compañía, mientras se acumulaban dificultades financieras y laborales.

La evolución del conflicto vuelve a colocar el futuro de los puestos de trabajo en el centro de la escena y genera incertidumbre entre las familias que dependen directa o indirectamente de la actividad de la planta.

Por ahora, los despidos comunicados corresponden a al menos 20 trabajadores, aunque la situación permanece bajo seguimiento y no se descarta que puedan producirse nuevas novedades en el marco de la reestructuración que lleva adelante la empresa.