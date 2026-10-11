Giro histórico en la iglesia: la medida que busca transformar los matrimonios y evitar divorcios

Si pensás que la preparación para el matrimonio termina el día de la boda, la Iglesia Católica acaba de plantear un giro definitivo en sus prioridades.

En el marco del encuentro internacional por los diez años de la exhortación Amoris Laetitia, especialistas y autoridades eclesiásticas abogaron por pasar de una preparación enfocada solo en el festejo a un acompañamiento continuo.

Un encuentro internacional en el Vaticano hasta el 14 de octubre

Las deliberaciones se desarrollan en la Sala Pablo VI y se extenderán hasta el miércoles 14 de octubre de 2026.

La actividad reúne a los jefes de las Iglesias orientales, presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo y especialistas en teología para replantear la pastoral familiar.

El “reloj de los novios” y el verdadero proceso de discernimiento

Durante su exposición, el cardenal José Cobo Cano destacó la necesidad de implementar herramientas prácticas previas a la boda.

Entre las iniciativas se impulsa “el reloj de los novios”, un método pensado para que la pareja se regale tiempo de calidad para dialogar, repasar su historia, reconocer fortalezas y debilidades antes de tomar una decisión definitiva.

Las 4 crisis pascuales que ponen a prueba a las parejas jóvenes

La teóloga argentina María Marcela Mazzini detalló los factores concretos que generan mayores fricciones en los primeros años de convivencia:

Comunicación y conflicto: Dificultades en la gestión del diálogo y la resolución de discusiones.

Dificultades en la gestión del diálogo y la resolución de discusiones. Organización de la vida cotidiana: Desafíos al reorganizar las tareas del hogar y conciliar las familias de origen.

Desafíos al reorganizar las tareas del hogar y conciliar las familias de origen. Economía y proyecto de vida: Fricciones relacionadas con la reorganización del dinero, el trabajo y las metas comunes.

Fricciones relacionadas con la reorganización del dinero, el trabajo y las metas comunes. Sexualidad e intimidad: Impacto de las diferencias en el deseo, el cansancio diario, la fertilidad y la llegada de los hijos.

Hacia una pastoral de la continuidad para sostener el vínculo

El reto principal planteado en la cumbre es superar la atención en momentos aislados para consolidar un acompañamiento constante.

Para lograrlo, la Iglesia busca promover la figura de parejas guía que acompañen a otros matrimonios, compartiendo experiencias reales sobre la resolución de conflictos cotidianos, el perdón y el crecimiento común.