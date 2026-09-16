Con 4 ingredientes y sin azúcar agregada: las galletitas de avena y banana que salen en minutos

Las galletitas de avena y banana sin azúcar agregada son una receta práctica para resolver una merienda o tener algo casero listo durante la semana. La banana madura aporta dulzor natural, mientras que la avena ayuda a darles cuerpo y una textura tierna sin necesidad de sumar azúcar común.
Se preparan en pocos minutos y no requieren batidora ni técnicas complicadas. Con una base muy simple se pueden hacer tal cual o agregar canela, nueces, pasas o chips de chocolate amargo para darles un sabor distinto.
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Ingredientes para hacer galletitas de avena y banana
- 2 bananas bien maduras
- 1 taza y media de avena arrollada
- 1 cucharadita de canela
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 cucharadas de nueces picadas, opcional
- 2 cucharadas de pasas de uva o chips de chocolate amargo, opcional
Con estas cantidades salen aproximadamente 10 a 12 galletitas, según el tamaño que elijas.
Paso a paso: cómo hacerlas en minutos
- Precalentá el horno a 180°C y prepará una placa con papel manteca o una superficie apenas aceitada.
- Pisá las bananas en un bowl hasta formar un puré rústico.
- Agregá el huevo, la vainilla y la canela. Mezclá bien.
- Incorporá la avena y, si querés, las nueces o pasas. La preparación debe quedar espesa y moldeable.
- Formá montoncitos sobre la placa y aplastalos apenas con cuchara o con la mano húmeda.
- Horneá entre 15 y 20 minutos, hasta que los bordes se vean dorados.
- Dejá enfriar unos minutos antes de retirarlas para que tomen mejor consistencia.
El detalle que hace la diferencia
Como la banana cumple un rol central, es importante que esté bien madura. Cuanto más madura, más dulzor natural aporta y mejor une el resto de los ingredientes. Si la fruta todavía está firme y poco dulce, el resultado puede quedar menos sabroso.
También podés jugar con la textura. Si te gustan más blandas, retiralas un poco antes. Si preferís una galletita con borde más seco, dejalas uno o dos minutos extra.
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Variantes para probar
Una de las ventajas de esta receta es que admite cambios sencillos. Algunas opciones son:
- Agregar coco rallado sin azúcar
- Sumar semillas de chía o lino
- Reemplazar nueces por almendras picadas
- Usar una pizca de cacao amargo para un perfil distinto
Lo importante es no cargar demasiado la mezcla para que mantenga buena forma y no pierda la proporción entre banana y avena.
Consejos para que salgan mejor
- Elegí bananas muy maduras para potenciar el dulzor natural.
- No las hagas demasiado grandes si querés que se cocinen parejo.
- Esperá a que enfríen antes de manipularlas porque recién ahí terminan de asentarse.
- Usá papel manteca para desmoldarlas con más facilidad.
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Cómo conservarlas
Guardadas en un recipiente hermético, estas galletitas se mantienen bien durante 2 a 3 días. Si querés que duren un poco más, podés dejarlas en heladera y darles un toque de horno suave antes de servir.