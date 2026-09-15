Sin azúcar: el flan casero cremoso que se hace con pocos ingredientes y queda impecable

El flan sin azúcar es una opción simple para quienes buscan un postre casero, cremoso y con menos azúcar. Se prepara con pocos ingredientes y mantiene la textura suave y el sabor clásico del flan tradicional.

La buena noticia es que esta versión no necesita técnicas raras ni productos difíciles de conseguir. Con huevos, leche, esencia de vainilla y un edulcorante apto, se puede lograr un flan casero cremoso, firme pero suave, ideal para servir solo o con un poco de crema sin azúcar.

Ver también: Sin azúcar y sin harina: El brownie de chocolate y banana que queda húmedo y se hace en pocos pasos.

Ingredientes para hacer flan sin azúcar en casa

500 ml de leche

4 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

Edulcorante apto para cocción equivalente a 8 cucharadas de azúcar, según la marca

Opcional: 2 cucharadas de leche en polvo para darle más cuerpo

Para el caramelo sin azúcar podés usar:

4 cucharadas de edulcorante apto para caramelo o la alternativa indicada por el fabricante

2 o 3 cucharadas de agua

Con estas cantidades sale un flan mediano, de aproximadamente 6 a 8 porciones.

La mezcla debe integrarse sin exceso de espuma para conservar una textura más cremosa.

Paso a paso: cómo preparar un flan cremoso

Hacé el caramelo en el molde o en una sartén, usando el edulcorante apto y el agua. Cuando tome color, distribuí en la base del molde y dejá enfriar. Calentá apenas la leche para que la mezcla se integre mejor, sin dejar que hierva. Batí los huevos con el edulcorante y la esencia de vainilla en un bowl grande. Si querés más cuerpo, sumá la leche en polvo. Incorporá la leche de a poco, mezclando suavemente para que no se llene de espuma en exceso. Volcá la preparación en el molde acaramelado. Cociná a baño María en horno moderado, a 160° o 170°C, durante 45 a 55 minutos, según el tamaño del molde. Retirá cuando el centro esté apenas tembloroso. Al enfriar, termina de afirmarse. Llevá a la heladera varias horas antes de desmoldar. Lo ideal es dejarlo de un día para el otro.

Cómo saber cuándo está en su punto

Éste es uno de los puntos más importantes. Un flan pasado de cocción pierde cremosidad y puede quedar con agujeros grandes o textura más seca. En cambio, si se retira cuando el centro todavía vibra apenas, el resultado final suele ser mucho más suave.

Como cada horno cocina distinto, conviene empezar a revisarlo un poco antes del tiempo máximo. El cuchillo o palillo no tiene que salir totalmente seco: basta con que el flan tenga consistencia y el centro no esté líquido.

El punto justo de cocción permite que el flan quede firme, pero suave y sedoso.

Con qué acompañarlo

Este flan casero se puede servir solo o sumar algunos complementos. Por ejemplo:

Crema batida sin azúcar

Dulce de leche sin azúcar, si querés una versión más completa

Frutas frescas como frutillas o arándanos

Café o mate para una merienda distinta

Si la idea es mantener el perfil más liviano de la receta, servirlo solo o con una cucharada de crema sin azúcar suele ser suficiente para resaltar su textura y el sabor suave a vainilla.

Consejos para que salga mejor

No batas de más: demasiada espuma puede alterar la textura.

demasiada espuma puede alterar la textura. Cociná a baño María: eso ayuda a lograr un flan más parejo y cremoso.

eso ayuda a lograr un flan más parejo y cremoso. Respetá el descanso en frío: desmoldarlo antes de tiempo puede arruinar la forma.

desmoldarlo antes de tiempo puede arruinar la forma. Elegí un edulcorante apto: no todos reaccionan igual con el calor.

Ver también: Sin azúcar: El budín de limón esponjoso que perfuma toda la cocina y se hace en pocos pasos.

Cómo conservarlo

El flan debe guardarse en heladera, bien cubierto, y se mantiene bien durante 3 a 4 días. De hecho, muchas veces mejora con el reposo porque termina de asentarse y gana textura.