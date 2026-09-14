Pastafrola sin azúcar agregada: la versión más tentadora de un clásico argentino para acompañar el mate

La pastafrola sin azúcar agregada es una de esas recetas que tienen muchas chances de funcionar muy bien dentro del nuevo microcluster de cocina saludable: combina un clásico argentino, una promesa clara y una foto muy tentadora. Además, tiene otro punto fuerte: se puede adaptar sin perder del todo la identidad de la receta, siempre que se cuide la textura de la masa y se elija un relleno adecuado.

En esta versión, la clave está en usar dulce de membrillo sin azúcar agregada o apto para la preparación, junto con una masa casera simple, tierna y fácil de trabajar. El resultado es una pastafrola dorada, con buena estructura, ideal para acompañar el mate y para quienes buscan bajar el consumo de azúcar sin resignar un clásico de merienda.

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Ingredientes para hacer una pastafrola sin azúcar agregada

250 gramos de harina leudante

100 gramos de manteca fría

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

3 cucharadas de edulcorante apto para horno o el equivalente indicado por el fabricante

250 gramos de dulce de membrillo sin azúcar agregada

2 a 3 cucharadas de agua caliente

1 pizca de sal

Opcional: 1 yema extra para pincelar la superficie

Con estas cantidades sale una pastafrola mediana, de unas 8 a 10 porciones, perfecta para una merienda familiar o para guardar en la heladera y cortar durante varios días.

El enrejado se hace con tiras de masa y un relleno espeso para que la tarta mantenga buena estructura.

Paso a paso: cómo preparar la masa y el enrejado

Prepará la masa: en un bowl mezclá la harina, la pizca de sal y el edulcorante. Sumá la manteca fría en cubos y trabajá con los dedos hasta lograr una textura arenosa. Agregá el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Uní sin amasar de más, sólo hasta formar una masa homogénea. Llevá a frío por 20 a 30 minutos, envuelta, para que tome cuerpo y resulte más fácil estirarla. Prepará el relleno: cortá el membrillo en cubos y mezclalo con el agua caliente hasta obtener una pasta espesa y untable. Forrá un molde para tarta con la mayor parte de la masa, cubriendo base y bordes. Colocá el relleno de membrillo y emparejá con cuchara o espátula. Hacé el clásico enrejado con el resto de la masa, cortando tiras y cruzándolas por encima del relleno. Pincelá con yema si querés darle más brillo y horneá a 180°C durante 30 a 35 minutos, o hasta que la superficie se vea dorada. Dejá enfriar antes de cortar para que el relleno se asiente mejor.

El secreto para que no se rompa la masa

Uno de los miedos más habituales al hacer pastafrola es que la masa se quiebre al estirarla o al levantar las tiras del enrejado. En esta receta, ese problema se reduce si la masa descansa en la heladera y si se la trabaja entre dos films o sobre una mesada apenas enharinada.

También conviene no excederse con el amasado. Cuando se trabaja demasiado, la masa pierde ternura y puede endurecerse. La idea es apenas unir los ingredientes y después dejar que el frío haga su parte.

La textura ideal combina una base tierna, relleno firme y una superficie dorada.

Qué relleno conviene usar

La opción más clásica sigue siendo el dulce de membrillo, pero para mantener el enfoque de la nota conviene elegir una versión sin azúcar agregada o apta para este tipo de preparaciones. También se puede hacer con batata, aunque el perfil más buscado para esta receta suele ser el membrillo.

Si el relleno estuviera muy firme, un poco de agua caliente ayuda a volverlo untable sin alterar demasiado la textura final. La idea es que se extienda bien, pero sin quedar líquido para que la tarta conserve buena estructura.

Consejos para que salga mejor

No agregues demasiada agua al membrillo: el relleno debe quedar espeso.

el relleno debe quedar espeso. Enfriá la masa: eso facilita el enrejado y mejora la textura.

eso facilita el enrejado y mejora la textura. No hornees de más: basta con que esté bien dorada.

basta con que esté bien dorada. Esperá a que enfríe: si la cortás muy caliente, el relleno puede desarmar la porción.

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Cómo conservarla

Una vez fría, la pastafrola se puede guardar en un recipiente bien cerrado a temperatura ambiente si el clima es fresco, o en heladera si hace calor. Dura bien entre 3 y 4 días y suele mejorar incluso después de unas horas, cuando la masa y el relleno terminan de asentarse.

Si buscás una receta simple para sumar a un cluster de meriendas saludables, esta pastafrola sin azúcar agregada tiene varias ventajas: es conocida, fotogénica, fácil de explicar y conecta con un clásico que casi todo el mundo reconoce a simple vista.