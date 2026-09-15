Sin azúcar: el budín de limón esponjoso que perfuma toda la cocina y se hace en pocos pasos

El budín de limón sin azúcar es una receta simple y aromática, ideal para preparar una merienda casera sin usar azúcar tradicional. La combinación de yogur, ralladura y jugo de limón ayuda a conseguir una miga tierna, húmeda y con un sabor cítrico bien marcado.

En esta versión, el azúcar se reemplaza por un edulcorante apto para horno, sin perder la lógica de un budín clásico. La receta no es complicada y se adapta muy bien a la merienda cotidiana: sirve para comer solo, con café, con mate o incluso como base para sumar algún topping ligero.

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Ingredientes para hacer budín de limón sin azúcar

2 huevos

150 gramos de yogur natural o queso untable descremado

80 ml de aceite neutro

200 gramos de harina leudante

Edulcorante apto para horno equivalente a 150 gramos de azúcar, según la marca

Ralladura de 2 limones

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para un glaseado opcional, podés mezclar:

2 cucharadas de leche en polvo o queso crema liviano

Jugo de limón a gusto

Edulcorante en polvo o apto, según preferencia

Con estas cantidades sale un budín mediano, ideal para cortar en 8 a 10 porciones.

La mezcla debe quedar homogénea y bien perfumada con ralladura de limón.

Paso a paso: cómo hacerlo esponjoso y perfumado

Precalentá el horno a 180°C y prepará un molde de budín inglés, apenas enmantecado o con papel manteca. Batí los huevos con el edulcorante hasta integrar bien. Sumá el yogur, el aceite, la esencia de vainilla, el jugo y la ralladura de limón. Incorporá la harina tamizada, mezclando con espátula o batidor de mano hasta que no queden grumos. Volcá la mezcla en el molde y emparejá la superficie. Horneá entre 35 y 45 minutos, según el tamaño del molde y la potencia del horno. Retirá y dejá enfriar. Si querés, completá con un glaseado liviano y un poco más de ralladura de limón.

Qué hacer para que no quede seco

Una de las grandes virtudes del budín de limón está en su humedad. Para lograrla, hay dos puntos importantes: no pasarlo de horno y usar un ingrediente que aporte suavidad, como yogur natural o queso untable. Esa combinación ayuda a conseguir una miga tierna y pareja.

Además, el jugo de limón da sabor, pero no conviene exagerar la cantidad porque puede alterar la estructura de la mezcla. La ralladura, en cambio, sí es clave: ahí está buena parte del perfume que vuelve tan atractivo a este budín.

El budín gana mucho con una miga húmeda, un glaseado liviano y un buen perfume cítrico.

Ideas para servirlo

Este budín admite distintas formas de presentación. Algunas opciones simples son:

Servirlo solo, apenas tibio

Acompañarlo con un café o mate

Sumar un glaseado liviano con limón

Agregar frutas frescas, como frutillas o arándanos

En todos los casos, el perfil de la receta se mantiene: una merienda rica, casera y con menos azúcar que una preparación tradicional.

Consejos para que salga mejor

Usá limones frescos: la ralladura y el jugo marcan gran parte del sabor.

la ralladura y el jugo marcan gran parte del sabor. No sobremezcles la harina: eso ayuda a mantener una textura más tierna.

eso ayuda a mantener una textura más tierna. Controlá el horno antes del final: cada budín tiene su punto justo.

cada budín tiene su punto justo. Esperá a que enfríe para cortar: eso mejora la forma de las porciones.

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Cómo conservarlo

Una vez frío, el budín se puede guardar en un recipiente hermético o bien envuelto. Dura bien 3 días a temperatura ambiente si el clima no es muy cálido, y un poco más si se lo conserva en heladera.